Luumäellä toteutunut hirvien talvijahti oli hyvin poikkeuksellinen, muttei ainutlaatuinen — Lappeenrannan lentoasemalla jouduttiin takavuosina lopettamaan aidan yli lumikasan avulla päässyt hirvi Hannele Lankinen Hirviä ei Luumäellä ole pidätellyt edes puiden väliin viritelty hirvinauha.

Luumäellä sunnuntaina toteutunut hirvien talvijahti oli erittäin poikkeuksellinen tapahtuma. Kaakkois-Suomen riistapäällikkö Erkki Kiukas Suomen Riistakeskuksesta sanoo, ettei kaatolupia yleensä myönnetä talviaikaan.

—Vuonna 1994 elokuun alussa tulin hommiin, eikä minun aikanani ole kertaakaan aiemmin myönnetty vastaavia. Liikenteen takia tällaisia ei ole aiemmin ollut.

Luumäen Sarvilahden alueelle myönnettiin kaatolupa viidelle hirvelle, kun uusitun Kuutostien aitojen takia luontaisen kulkureittinsä menettäneiden ja alueella parveilevien hirvien katsottiin vaarantavan liikennettä.

Metsästysseura Toikkalan Erän järjestämässä jahdissa alueelta kaadettiin sunnuntaina kaikki viisi hirveä muutaman tunnin aikana. Metsästysseuran puheenjohtaja Vesa Hyypiä kertoi kuitenkin Etelä-Saimaalle, että Sarvilahden alueelle Kuutostien tuntumaan jäi vielä kymmeniä hirviä.

Kiukas pitää määrää mahdollisena. Uusiin kaatolupiin hän ei tässä vaiheessa ota kantaa.

—Hirvet laumoittuvat tähän aikaan vuodesta. Kun lumet alkavat sulaa, tilanne varmaan vähän helpottuu, Kiukas sanoo.

—Uusia lupia harkitaan tapauskohtaisesti. Katsotaan, miten tilanne kehittyy, saadaanko muita suojausmenetelmiä nopealla aikataululla aikaiseksi.

Mika Strandén Lappeenrannan lentoasemalla joudutaan usein hätistelemään lintuja. Hirvien kanssa on ongelmia harvemmin. Arkistokuva.

Lentoasemalla jouduttiin ampumaan aidan yli päässyt hirvi

Yhden poikkeuksen talvikaatolupiin tekee Lappeenrannan lentoasema. Kiukas kertoo, että lentoaseman alueelle on myönnetty pitkäkestoinen lupa, jota voidaan käyttää, jos lentoliikenteen turvaaminen sitä vaatii. Myös talvella.

Lappeenrannan lentoaseman päällikkö Petteri Lehti kertoo, että hirvien eksyminen lentoaseman alueelle on kuitenkin hyvin harvinaista. Siitä pitää huolen koko lentoaseman aluetta ympäröivä aita.

Yhden tapauksen Lehti kuitenkin muistaa kymmenen vuotta Lappeenrannan lentoasemalla kestäneen työuransa ajalta. Tuolloin hirvi oli päässyt lentoaseman aidan yli lumikasan päältä, eikä ollut enää päässyt pois alueelta.

—Silloin hirvi jouduttiin ampumaan. Käytännössä hirven saaminen ulos alueelta olisi kova homma. Pelkästään sen löytäminen on hankalaa. Vaikka näyttäisi siltä, että lentoasema on tasainen, siellä on monttuja. Laidalla on myös pusikkoa, mihin hirvi menee.

Lehti kertoo, että jos alueella havaitaan hirviä tai muita lentoliikennettä vaarantavia eläimiä, lentoasemalta otetaan yhteys poliisiin, joka hälyttää paikallisin metsästysseuran paikalle.

Hirviä useammin lentoaseman toimintaa haittaavat linnut. Lehden mukaan vuosittain ammutaan muutamia lintuja. Yleensä lokkeja.

—Pääsääntöisesti niitä pelotellaan paukkupanoksilla ja painepanoksilla. Keväällä ja syksyllä niitä pelotellaan melkein aina, kun on lentoliikennettä.

Lisäksi lentoaseman alueella vaeltelee kettuja ja jäniksiä, joista ei juuri ole haittaa lentoliikenteelle. Lentoasema on tunnettu myös harvinaisista perhosistaan ja muista hyönteisistään.