Korealainen kuvausryhmä Saimaalle, 100 miljoonan investoinnit Etelä-Karjalaan ja aasialaisten turistien yöpymisten tuplaus — Ding Ma on Suomen maakuntien ensimmäinen Aasia-asiantuntija, ja nyt hän aikoo laittaa tuulemaan Etelä-Karjalassa Etelä-Karjala tavoittelee Aasia-strategiallaan merkittävää kasvua, muun muassa 100 miljoonan euron investointeja maakuntaan aasialaisilta sijoittajilta. Lappeenrantalaistuneen Ding Man harteilla on iso vastuu strategian onnistumisessa. Kai Skyttä Aasia-asiantuntija Ding Ma ei ole varma, aikooko Ikea koskaan aloittaa rakentamista Mustolassa sijaitsevalla tontillaan. Hän kuitenkin uskoo, että aasialaisten kiinteistö- ja muut sijoitukset Etelä-Karjalassa tulevat kasvamaan lähivuosina.

Lappeenrantalainen Ding Ma on kovassa paikassa. Tuoreen Etelä-Karjalan Aasia-asiantuntijan niskaan on ladattu paljon odotuksia. Tällä hetkellä Ma tekee valtavasti töitä, jotta maakunnasta saadaan aasialaisia kiinnostava kohde. Hän työskentelee Etelä-Karjalan liiton Aasia-asiantuntijana, ja kahdessa vuodessa hänen on tarkoitus saada ihmeitä aikaan.

Kiinassa pitkään asunut Ma palasi Suomeen ja Lappeenrantaan, kun hänet rekrytoitiin ensimmäiseksi Aasia-asiantuntijaksi kaikista Suomen maakunnista. Täysin yksin Ma ei tätä työtä teen, vaan tukenaan hänellä on Aasia-hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluu jäseniä muun muassa Lappeenrannan ja Imatran kaupungeista sekä Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja Etelä-Karjalan liitosta.

— Aika Kiinassa tuli täyteen, ja halusin palata kotiin. Pohdin eri vaihtoehtojen väliltä, mutta Lappeenranta tuntui parhaalta, Ma kertoo.

Tavoitteet tuleville vuosille ovat kovia. Esimerkiksi Saimaan alue pitäisi nostaa Lapin ja Helsingin rinnalle Suomen matkailuvaltiksi.

Näin Ma aikoo nostaa Etelä-Karjalan aasialaisten suosikkikohteeksi.

1. Investoinnit nousuun

Ma katselee Ikean tonttia Lappeenrannan Mustolassa mietteliäästi. Se on hänen mielestään hyvä kohde kuvaamaan Lappeenrannan kiinteistökehityksen mahdollisuuksia.

— En tiedä, tuleeko Ikea tänne. Mutta kysyntää varmasti olisi, hän sanoo.

Tavoitteena on, että aasialaiset pääomasijoittajat alkavat arvostaa Etelä-Karjalaa sopivana reittinä EU:n ja Venäjän markkinoille. Heidän tekemiensä investointien pitäisi olla yli 100 miljoonaa euroa.

— Investointien edistäminen on kaikkein vaativin osa työtäni. Tähän menee eniten aikaa.

Hän näkee, että tuleva maakunta-areena tai monitoimijäähalli voisivat kiinnostaa aasialaisia sijoittajia. Ne voitaisiin toteuttaa elinkaarimallilla, jossa julkinen sektori eli kunta hankkisi tarvitsemansa tilan palvelusopimuksen kautta. Käytännössä yksityinen taho suunnittelisi ja rakentaisi esimerkiksi maakunta-areenan, josta kunta maksaisi pitkällä aikajänteellä sekä tuottaisi tilan palvelut.

Mutta miksi aasialaiset haluaisivat sijoittaa täysin paikalliseen maakunta-areenaan?

— Kiinalaiselle sijoittajalle riski olisi pieni, koska hän ei ole operoija, pelkästään sijoittaja. Sijoittajat omistaisivat kiinteistön, kunnes julkinen sektori on maksanut heidät siitä pois.

2. Koulutuksen edistäminen

Strategian tavoitteena on, että Etelä-Karjala profiloituu kansainvälisesti aktiivisena maakuntana Aasia-yhteistyössä.

— Tavoite on, että Etelä-Karjala on Suomen kärki koulutusviennissä, Ma sanoo.

Myös Kiinan kielen opiskelu pitäisi mahdollistaa peruskoulussa Lappeenrannassa, kurssi kerrallaan. Se voisi olla mahdollista Kimpisen koulussa jo ensi syksynä.

— Maakunnasta löytyy kiinan kielen opettaja, se on iso etu.

Aasialaisten opiskelijoiden kotoutumiseen on myös tarkoitus panostaa enemmän. Ma tietää sen tärkeyden itsekin, sillä hän muutti Lappeenrantaan viime kesänä.

Kai Skyttä Verkostoituminen on tärkeä osa Ding Man työtä. Ma kävi pelaamassa Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla pingistä yhdessä kiinalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Ma on löytänyt seuraa muun muassa pelaamalla sulkapalloa. Hän viettää aikaa myös kiinalasten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Heillä on oma chattiryhmä, jossa pikaviestit sinkoilevat.

— Minun työtäni ei voi tehdä pelkästään virastoaikana.

3. Saimaasta matkailun keskus

Lappeenrannan satamassa on hyytävän kylmää mutta kaunista. Jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu, muutaman vuoden kuluttua satamassa näyttää toisenlaiselta. Man visiossa satamassa on talvellakin ihmisiä. Tapahtumia on paljon, ja nykyiset risteilijät ovat saaneet rinnalleen uusia, isompia laivoja. Ne tuovat kiinalaisia turisteja joukolla Lappeenrantaan Pietarista.

Mutta ensin palvelun tasoa pitää nostaa, jotta aasialaiset turistit tulisivat tänne.

— He eivät ole tottuneet itsepalveluun eivätkä halua sitä, Ma sanoo.

Ma on mukana myös tekemässä brändityötä Saimaan alueesta. Hän käy neuvotteluja Korean kansallisen television kanssa, jotta matkailuohjelma Battle Trip -saataisiin Etelä-Karjalaan.

— Paikkojen näyttäminen televisiossa ja sillä markkinointi on erittäin tehokasta.

Etelä-Karjalaa yritetään brändätä muun muassa aasialaisten bloggareiden ja toimittajien sekä televisio-ohjelmien ja muiden mediavaikuttajien avulla.

Kai Skyttä Lappeenrannan satamaan tulee muutamassa vuodessa paljon lisää elämää, Ding Ma uskoo. Hän näkee, että nykyiset risteilijät saavat rinnalleen uusia risteilijöitä, jotka tuovat Pietarista aasialaisia matkailijoita Lappeenrantaan.

— Rahalla Kiinan markkinoilta julkisuuden ostaminen on käytännössä mahdotonta. Pitää olla muita keinoja.

Ma oli mukana alustamassa myös vuonna 2016, kun kiinalaisreality We are in Love vieraili Suomessa. Silloin ohjelmaa kuvattiin kolmen jakson verran Rovaniemellä ja Lapissa.

— Ohjelma on saanut yli 100 miljoonaa katsojaa. Työn tulokset näkyivät, kun tammikuussa 2017 Lapin majoituskapasiteetti myytiin loppuun.

4. PK-yritykset kasvuun

Strategian neljäs tavoite on kasvattaa eteläkarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihtoa Aasian markkinoilla. Ma sparraa eteläkarjalaisia yrityksiä siinä, kuinka Kiinan markkinoille voisi päästä.

Yksi tällainen yritys on Lappeenrannassa toimiva ilmastointilaiteyritys Uniqair.

— Olemme saaneet apua siinä, miten erottautua massasta ja miten kaikkein suurimmat aloittelijan virheet pystyy välttämään, sanoo Uniqairin tuotantopäällikkö Juha Peuhkuri.

Ma jakaa auliisti vinkkejään ja verkostojaan. Kontakteja hän on kerännyt muun muassa työskennellessään Shanghaissa Suomen pääkonsulaatissa Suomen vienninedistämistehtävissä.

— Kontaktit syntyvät siitä, että asioita pitää miettiä vastapuolen näkökulmasta. Mitä hän tarvitsee, ja miten siinä voisi auttaa?

Kai Skyttä Ding Ma sparraa lappeenrantalaista ilmastointilaiteyritys Uniqairia siinä, kuinka Kiinan markkinoille voisi päästä. Yrityksen tuotantopäällikkö Juha Peuhkuri kokee, että sparrauksesta on ollut hyötyä.

Verkostot syntyvät, kun on itse aktiivinen ja palvelualtis.

— Puhelimeni piippaa aamulla neljän aikaan, ja siellä on pyyntö kiinalaiselta kontaktilta. Asiaa lähdetään selvittämään heti. Kiinalaisten temperamentti ei oikein kestä odottamista.

Malla on jatkuvasti 50 palloa ilmassa. Ideoiden tulvaa pitää vain oppia hallitsemaan.

— Vain osasta ideoita tulee lopulta jotain. Mutta kaikkien niiden olemassaolo on välttämätöntä, että jotain saa aikaan.