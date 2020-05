Hyvän mielen jutut: Keihäslegenda Hannu Siitonen uskoo, että Ruokolahden, Parikkalan ja Punkaharjun syrjäisimpään kolkkaan saisi noin 1 000 hehtaarin kansallispuiston

Haarikon alueella olisi Hannu Siitosen mukaan paikka Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhteiselle kansallispuistolle. Maat kuuluvat UPM:lle, Stora Ensolle ja valtiolle. Entinen keihäskuningas on huolissaan luonnon monimuotoisuuden katoamisesta. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 21.10.2019.

Julkaisemme vapun aikaan valikoituja juttuja Etelä-Saimaan arkistosta. Koronaepidemian vuoksi Etelä-Saimaan toimittajat ovat valinneet sellaisia arkistojuttuja, joista on jäänyt heille hyvä mieli.

Juttu Haarikon erämaasta on julkaistu aiemmin Etelä-Saimaassa 21.10.2019.

Jos joku, niin Montrealin olympialaisten hopeamitalisti, EM-kultamitalisti, moninkertainen Suomen mestari ja miesten vanhanmallisen keihään Suomen ennätystä 93,90 metriä edelleen hallussaan pitävä Hannu Siitonen sen tietää, minkälaisen vaikutuksen metsä saa ihmisessä aikaan.

— Minä tiedän sen omasta kokemuksestani urheiluajoilta. Muutama tunti metsässä teki ihmeitä silloin, kun heitto ei kulkenut ja harjoitukset menivät huonosti. Metsän vaikutus henkiseen hyvinvointiin on ollut minulle päivänselvä asia, ja nythän sen todistaa jo tiedekin, Siitonen toteaa.

Ensimmäiset pidemmät metsäretkensä hän kertoo tehneensä jo alle 10-vuotiaana.

— Olin tässä suhteessa poikkeava nuori. Viihdyin metsissä niin hyvin, että jopa vanhempani olivat retkistäni välillä huolestuneita. Mutta metsään en ole koskaan eksynyt, kaupunkiin kyllä!

Järvi vailla mökkejä on harvinaisuus

Jo tuolloin Siitonen löysi tiensä lähiseudulla sijaitsevaan Haarikkoon, eli Ruokolahden, Parikkalan ja Punkaharjun rajamailla sijaitsevalle erämaa-alueelle.

Kirkkaat järvet, lammet ja lähteet, korkeat kalliot ja rikkumaton luonnonrauha koskettivat luonnossa viihtynyttä Siitosta siinä määrin, että luonnon kuvaamisesta tuli hänelle lopulta elämäntapa noin 20 vuotta sitten. Siitonen tunnetaankin nykyisin lähinnä palkituista luontoelokuvistaan Metsän tarina ja Järven tarina, joista ensin mainittu on suurelta osin ja jälkimmäinen joiltain osin Haarikossa kuvattu.

— On upeaa ja äärimmäisen harvinaista, että täältä eteläisestä Suomesta löytyy vielä alue, jossa on rantaa, mutta ei ensimmäistäkään kesämökkiä. Minusta meidän tehtävämme on jättää tällainen kappale kauneinta Suomea muistoksi lapsillemme ja lapsenlapsillemme, Siitonen toteaa.

Metsistä on tullut kasvattamoja

Siitonen on nähnyt työssään jo kauan sen, mikä on viime vuosina pistänyt myös vähemmän metsiä kolunneen silmiin. Monimuotoinen metsäluonto on käynyt vähiin.

Istutusmetsät ovat monotonisia yhden puulajin puupeltoja, jotka eivät tarjoa entiseen tapaan suojaa tai elinmahdollisuuksia linnuille ja muille eläimille. Lajit vähenevät, ja sen ovat huomanneet ainakin pikkulintuja lintulaudoilla ruokkineet.

Onko tulevaisuudessa enää edes käveltäviä kuusikkoja tai männikköjä kun maapohja aurataan ennen taimien istuttamista? Metsän sijasta voi puhua pikemminkin kasvattamosta, jonka tehtävä on pelkästään tehokas puuntuotanto.

— Minä pidän monimuotoisuuden katoamista samalla tavalla hälyttävänä asiana kuin ilmastonmuutosta, vaikka siitä puhutaankin paljon vähemmän, Siitonen toteaa.

— Pelkäänpä, että luonto iskee takaisin. Esimerkiksi metsätiaiset eli töyhtötiainen, kuusitiainen ja hömötiainen, ovat omalta osaltaan pitäneet metsätuholaiset kurissa. Nyt ne ovat lähes täysin kadonneet, eikä luonnollista torjuntaa enää ole. Nyt pitäisi jo ymmärtää, että lajikato ei tee hyvää ihmisellekään.

Jatkuva kasvatus säästäisi lajeja

Siitonen on myös pohtinut sitä, kuinka monta yhden puulajin kasvatuskierrosta maaperä kestää. Käykö metsille kuten on käynyt peltomaalle, että maaperä köyhtyy ja siinä on vaikea saada menestymään enää mitään?

Siitonen on tyytyväinen kuunnellessaan voimistuneita puheita jatkuvasta kasvatuksesta, jossa metsissä kasvaa eri-ikäistä puustoa ja sieltä poimitaan vain hakkuukypsät rungot kertahakkuun sijasta.

— Uskon, että tällainen metsänkäsittely pelastaisi monta lajia katoamiselta.

Timo Seppäläinen Hannu Siitonen on huolissaan luonnon monimuotoisuuden katoamisesta. Lajien katoaminen voi johtaa arvaamattomiin seurauksiin, sillä luonnossa kaikilla on oma tehtävänsä.

Tuhat hehtaaria kansallispuistoksi

Haarikon alueella on noin 25 pienvesistöä kuten lähteikköä, kosteikkoa, lampea ja järveä, joihin ihminen ei ole vielä jättänyt jälkiään. Siitonen uskoo, että alueelta voisi helpostikin erottaa noin tuhannen hehtaarin suojelualueen, josta voisi tehdä Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhteisen kansallispuiston.

— Se on helppoa senkin vuoksi, että siellä on vain kolme omistajaa, UPM, Stora Enso sekä Suomen valtio, joka voisi hyvittää metsäyhtiöiden maanluovutukset vaikkapa vaihtokaupoin.

Siitonen on saanut ideansa taakse myös Suomen Luonnonsuojeluliiton, ja asian taakse koetetaan nyt saada myös Suomen nykyinen hallitus.

Repovedellä 170 000 kävijää

Siitonen uskoo, että Haarikko voisi olla Parikkalan ja Savonlinnan seuduille samanlainen menestys kuin Repovesi on ollut Kouvolalle ja Mäntyharjulle.

Vuonna 2003 perustettuun Repoveden kansallispuistoon on löytänyt tiensä parhaina vuosina yli 170 000 kävijää, ja se on ollut vuosittain Suomen kuudenneksi tai seitsemänneksi suosituin kansallispuisto.

— Ajatelkaapas tätä: Siikalahti, Punkaharju, Haarikko ja Hiitolanjoki sekä tietenkin Saimaa. Ja sen lisäksi viisumivapaan rajan toisella puolella Laatokka. Tämmöinen mielettömän hieno kokonaispaketti kiinnostaisi varmasti matkailijoita niin Suomessa kuin Venäjän puolellakin, Siitonen uskoo.

Matkailijat voisivat tuoda maakuntiin valuuttaa, mutta tärkeintä olisi luonnon antama hyvinvointi ja se, että ihmisen luontosuhde säilyisi.

— Se ei ole ollenkaan itsestään selvää. Nuoriso on luonnosta jo varsin vieraantunutta. Monet pelkäävät petoja ja eksymistä, on Siitonen havainnut.

— Luontosuhteen kasvattaminen on jäänyt meiltä vanhemmilta retuperälle. Se on huolestuttavaa, sillä jos nuoret eivät tunne luontoa, ei myöskään sen suojeleminen tunnu tarpeelliselta.

Timo Seppäläinen Karhukin voi tallustella rauhassa Haarikon erämaassa.

Keihään seuraaminen jäänyt taka-alalle

Ainakin Siitosen omat lapsenlapset pääsevät metsään aina Simpele-järven rannalla asuvien isovanhempiensa luona käydessään. Hannu Siitonen haluaa, että hänen kaksi ekaluokkalaista ja kaksi alle kouluikäistä lastenlastaan voisivat nauttia niistä samoista elämyksistä kuin hän itsekin.

Keihäänheiton seuraaminen entiseltä keihäskingiltä sen sijaan on jäänyt vähemmälle.

— Seuraan kisoja ihan yleisestä mielenkiinnosta. Sen enempää laji ei minua enää hetkauta. Heittämisen tekniikka on samanlainen kuin ennenkin, väline on vaan vähän muuttunut.