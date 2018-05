Rajavartiolaitoksen päälliköksi Ilkka Laitinen, apulaispäälliköksi Pasi Kostamovaara ja esikunnan henkilöstöosaston osastopäälliköksi Matti Sarasmaa

Tasavallan presidentti on nimittänyt perjantaina 18. toukokuuta kenraalimajuri Ilkka Laitisen Rajavartiolaitoksen päällikön virkaan.

Presidentti on myös ylentänyt Laitisen kenraaliluutnantiksi 1. syyskuuta 2018 alkaen.



Rajavartioston päällikön virka on seitsenvuotinen. Se alkaa syyskuun alussa ja päättyy elokuun lopussa vuonna 2025.

Viran nykyinen haltija, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen jää eläkkeelle tänä syksynä.



Nurmeksessa syntynyt Laitinen työskenteli Kaakkois-Suomen rajavartiostossa rajatoimiston päällikkönä ja rajavartioston apulaiskomentajana Sotakorkeakoulun jälkeen.

Hän on Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön tehtävässä vuodesta 2015 alkaen. Sitä ennen Laitinten toimi yhdeksän vuoden ajan Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin pääjohtajana.