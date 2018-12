Luumäen juniorijoukkueet saavat ensi vuonna harjoitella ilmaiseksi kunnan liikuntatiloissa

Luumäkeläiset juniorijoukkueet pääsevät ensi vuodesta eteenpäin harjoittelemaan ilmaiseksi Luumäen liikuntahalleihin ja jäähalliin.

Ilmaiseksi tilan saavat sellaiset seurat, joilla on juniorisarjoihin osallistuva joukkue. Lisäksi toiminnan on oltava ohjattua, eli joukkueella on oltava valmentaja tai ohjaaja.

Luumäen sivistyslautakunta päätti asiasta keskiviikkoillan kokouksessaan.

Sivistystoimenjohtaja Kai Könönen sanoo, että kunta painottaa strategiassaan hyvinvoinnin ja liikuntapalvelujen edistämistä. Luumäki haluaa mahdollistaa liikkumisen eri ikäryhmille ja toivoo, että päätöksen ansiosta juonioritoiminta kunnassa voisi laajentua. Luumäellä aktiivisia junioreita on tällä hetkellä etenkin jääkiekossa ja salibandyssä.

Juniorijoukkueille tilavuokrien poistuminen tietää tuntuvaa säästöä. Jos joukkue harjoittelee useita kertoja viikossa, säästöä voi kertyä useita tuhansia euroja vuodessa.

Luumäen kunnalta taas jää muutoksen vuoksi saamatta suunnilleen 10 000 euron edestä käyttömaksuja vuodessa.