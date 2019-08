Sienimäen rantaraitille tulee yhteislaituri, jonka myötä kaupungin mailla olevat yksityiset laiturit poistetaan — Yksityislaitureiden käyttö on aiheuttanut kipinää: raitilla liikkunut Olga Forsell koki joutuneensa omistajien kanssa sanasotaan

Sienimäen rantaraitti on tällä hetkellä kävelykunnossa ja valmistuu kokonaan ensi viikon aikana, kertoo kaupungininsinööri Päivi Pekkanen.

Vuoksen varsi kokee syksyn mittaan vielä muutoksen, sillä kaavaan merkityn julkisen ja kaikille avoimen yhteislaiturin on määrä ilmestyä maisemaan kuluvan syksyn aikana. Sen myötä yksityisten maanomistajien tonttiensa toiselle puolelle asentamat laiturit on määrä poistattaa.

Muutamille kiinteistönomistajille on ehkä muodostunut sellainen fiilis, että kun raittia ei heti rakennettu, tontilla saisi nauttia omarantaisuudesta. — Päivi Pekkanen

— Siinä yhteydessä olisi tarkoitus, että muut laiturit purkautuisivat pois. Niistä on kiinteistöille mennyt tiedotteet, asukkaat ovat tietoisia. Menettelytapa on vielä tällä hetkellä mietinnässä, mutta ajatuksena on, että laiturit eivät sinne jää, Pekkanen kertoo.

Tässä vaiheessa laitureiden purku ei koske Ritikanrannan puolta, mutta sen suunnitelma käsitellään myöhemmin erikseen. Pekkanen muistuttaa, että yksityisten laittamiin laitureihin kaupungin rannassa ei ole lupaa. Niitä saa täten käyttää jokamiehenoikeudella.

— Yhdelläkään laiturilla ei ole virallista lupaa. Ongelmallista on se, että kuka siitä vastaa, jos laiturilla jollekin sattuisi oikeasti jotain. Kaupunki ei voi ottaa vastuusta yksityisen rakentamasta laiturista.

Palautetta puolesta ja vastaan

Rantakiinteistöjen omistajat ovat Pekkasen mukaan olleet tietoisia siitä, mihin kaavaan merkitty raitti on määrä rakentaa.

Kun raitin ensimmäistä osaa rakennettiin, asukkaille järjestettiin asiasta tiedotustilaisuus. Myös kakkospätkän kiinteistöjen kanssa raitin linjaukset katsottiin läpi.

— Aluksi moni suhtautui ehkä vähän nihkeästi ajatukseen, vaikka tonttia ostaessa on tiedetty, että raitti kulkee välissä ja rakennetaan tulevaisuudessa. Jotkut ovat olleet kaupunkiin päin yhteydessä. Muutamille kiinteistönomistajille on ehkä muodostunut sellainen fiilis, että kun raittia ei heti rakennettu, tontilla saisi nauttia omarantaisuudesta. Ensimmäisen pätkän jälkeen kuului kuitenkin kiitosta, että raitti paransi koko alueen viihtyvyyttä.

Laiturin käyttö aiheuttanut suukopua

Vaikka rantaraitti on saanut kiitosta sekä asukkailta että käyttäjiltä, yhteiselo ei ole sujunut täysin moitteetta.

Viime viikonloppuna raitin varrella olevalla laiturilla tapahtui raitilla liikkujan ja laiturin omistajien välinen kohtaaminen, joka äityi konfliktiksi. Laiturille kolmevuotiaan poikansa kanssa pysähtynyt Olga Forsell kokee, että hän joutui sanasotaan laiturin omistajien kanssa. Forsellin mukaan asukkaat kielsivät heitä ruokkimasta lintuja, vaikka hänen mukaansa lintuja ei syötetty.

— Tilanne oli uhkaava ja pelottava. Emme tehneet ilkivaltaa tai häirinneet ketään. Koen, että ei ollut syytä hyökätä tällä tavalla.

Uutisvuoksi tapasi laiturin omistajat. Heillä on hyvin erilainen näkemys tapahtumien kulusta. Heidän mukaansa he yrittivät estää lintujen ruokkimisen, sillä linnut aiheuttavat pihapiirissä häiriötä ja epäsiisteyttä ympäristössä. Heillä ei ole mitään rantaraitilla liikkumista ja laiturin käyttöä vastaan.