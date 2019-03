Imatralaisille avantouimareille Varpasaaren sauna on rakas kuin kesämökki — "Jäin kyllä heti koukkuun"

Avantouintiin jää koukkuun, koska sen jälkeen tuntuu ihanalta. Koukussa oleminen sekä karjalainen ilomielisyys yhdistävät Imatran talviuimarit -yhdistyksen väkeä, kertoo puheenjohtaja Lauri Häyhä.

— Yhteishenki on älyttömän hyvä. Saunan lauteilla on aina mukavat tarinat. Siellä puhutaan asioista laidasta laitaan, mutta hiljaisen sääntömme mukaan uskonnosta ja politiikasta ei puhuta, ettei mene kiistan puolelle, Häyhä kertoo.



Häyhä kävi aikuisiällä avannossa ensimmäistä kertaa vuonna 2005. Nykyään vuorotöissä käyvä Häyhä saunoo ja pulahtaa avantoon aina, kun on vapaa ilta.

— Avantouinti on kuin laillista, luvallista ja terveellistä huumetta. Ei sitä pysty selittämään sellaiselle, joka ei ole kokeillut, Häyhä kuvailee.

Yöllä nukuttaa paljon paremmin. On levollinen ja rauhallinen olo. - Aulikki Halla

Saunamajuri kuulee parhaat jutut

Marleena Liikkanen Timo Plym kehuu kehonsa aineenvaihdunnan ja vastustuskyvyn pelaavan hienosti avantouintiharrastuksen avittamana.

Lukujen perusteella moni on jäänyt koukkuun. Imatran talviuimarit -yhdistyksen Varpasaaren saunassa on välillä tungosta: arki-iltaisin saunomassa ja avannossa käy 90—140 henkeä.

— Saunassa on välillä ahdasta, mutta Vuokseen sopii aina, Häyhä letkauttaa.



Koko yhdistyksessä on runsaat 700 jäsentä, joista suurin osa on aktiivisia avantouimareita.



Isoa osaa uimareista näkee lähes päivittäin saunamajuri Johanna Komi, joka työskentelee saunan kahviossa ja kuulee parhaat jutut tuoreeltaan heti saunan jälkeen.



Suurin osa Varpasaaren avantouimareista on imatralaisia, mutta väkeä tulee myös Lappeenrannasta ja Simpeleeltä. Jäsenet järjestävät yhdessä myös esimerkiksi teatteriretkiä, erilaisia juhlia ja pilkkikilpailuja.

Eläkeläiset tulevat heti neljältä

Avantouinnilla on Imatralla pitkät perinteet. Imatran talviuimareiden yhdistys on perustettu 1950-luvun lopulla. Sauna Varpasaareen rakennettiin talkoovoimin vuonna 1996. Vanha sauna sijaitsi viereisen uimahallin puolella.



Sauna on pelkästään yhdistyksen käytössä. Nuorempi, työssäkäyvä väki saunoo ja menee avantoon illalla, kun taas eläkeläiset tulevat heti neljältä sauna-ajan alkaessa.



Yksi heistä on imatralainen Aulikki Halla, joka on harrastanut avantouintia runsaat kymmenen vuotta. Hänkin puhuu avantouinnin koukuttavuudesta.

— Kaveri pyysi kokeilemaan, ja minäkin kyllä jäin heti koukkuun. Tämä on vähän kuin meidän porukan kesämökki keskellä kaupunkia. Meillä on tosi kiva ja rento porukka, ja juttu lentää.



Tällä kertaa saunan lauteilla uimarit kertoivat vitsejä ja puhuivat muun muassa pitkistä jonoista Svetogorskiin tankkaamaan autoa, Halla kertoo.

Uni tulee hyvin

Avantouimarit vannovat, että harrastuksella on useita terveysvaikutuksia.



Yhteisöllisyyden tuoman hyvän mielen lisäksi avanto on uimareiden mukaan parantanut vastustuskykyä, unta ja aineenvaihduntaa.



Kunkin uimarin keholle sopivat erilaiset rutiinit. Aulikki Hallalle riittää yksi kierros saunaa ja avantoa, kun taas toiset haluavat viisi tai jopa kuusi pulahdusta.

— Yöllä nukuttaa paljon paremmin. On levollinen ja rauhallinen olo, Halla sanoo.



Juha Palonen ja Timo Plym tulevat kuumasta saunasta ulos höyryävinä ja hyväntuulisina. Hekin kehuvat avantouinnin rentouttavia vaikutuksia.

— Olen saanut unijutut kuntoon. Nukuttaa todella hyvin. Tänä talvena ei ole ollut flunssaa ollenkaan, ja aineenvaihdunta pelaa, Plym kertoo.