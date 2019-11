”Kunhan käppäiltiin ja kuvailtiin” — Lappeenrantalainen Kari Hämäläinen kuvasi tiensä kansainväliseen kärkikymmenikköön ensimmäisellä Photowalkillaan

Lappeenrantalaisen valokuvauksen harrastajan Kari Hämäläisen Photowalk -kuva on noteerattu kansainvälisessä kuvakilpailussa.

Hämäläisen Lappeenrannan Photowalkissa eli kuvakävelytapahtumassa ottama kuva sijoittui kymmenen parhaan joukkoon Scott Kelby’s Worldwide Photowalk -kilpailussa, jonka kymmenen kärjen valitsee yhdysvaltalainen valokuvaaja Scott Kelby.

Kelby teki valintansa lähes 1 000 kuvan joukosta. Kelbyn kilpailuun lähetetyt kuvat ovat yksittäisten kuvakävelyjen voittajakuvia eri puolilta maailmaa. Kaikki Kelbyn kisassa noteeratut kuvat voit katsoa tästä.

Hämäläisen kuvassa kaksi naista poseeraa syksyn värittämässä maisemassa. Kuvassa esiintyvät naiset Johanna Sillanpää ja Petra Brofeldt olivat Lappeenrannan kuvakävelyllä mukana malleina. Molemmilla on kokemusta mallina toimimisesta, ja Brofeldt on myös vuoden 2017 Miss Plus Size Finland.

Ensimmäistä kertaa kuvakävelyyn osallistunut Hämäläinen kertoo voittajakuvan syntyneen sattumalta, kun hän napsi malleista kuvia kauniissa maisemassa Lappeenrannan satamasta Myllysaareen vievällä kävelytiellä.

— Kunhan käppäiltiin ja kuvailtiin. Puut tekivät kuvaan hyvät kehykset ja leading linesit (katsetta ohjaavat linjat), ja sain muutaman hyvän otoksen, Hämäläinen sanoo.

Hämäläisen kuva sai Kelbyltä kehuja hienon sommittelun, syväterävyyden hallinnan, värien ja varsinkin kuvan iloisen sanoman vuoksi. Kuvan saatetekstissä kisan verkkosivulla Kelby kertoo Hämäläisen kuvan jääneen hänellä heti mieleen.

"Ihan kiva" tunnustus

Viitisen vuotta valokuvausta harrastanut Hämäläinen kertoo lukeneensa valokuvausaiheisia tietokirjoja julkaisseen Kelbyn teokset, mutta arvelee tämän olevan isompi nimi kotimaassaan Amerikassa kuin Suomessa.

— En hahmota, onko tämä tunnustus iso vai pieni asia. Mutta ihan kiva päästä kärkikymmenikköön, Hämäläinen sanoo.

Hämäläinen kuvaa kaikkea mahdollista, mieluiten ja eniten kuitenkin maisemia. Hän julkaisee kuviaan aktiivisesti Facebookin Lappeenranta-ryhmässä ja hänen kuviaan Lappeenrannan torin juhlahumusta nähtiin myös Etelä-Saimaassa Leijonien voitettua jääkiekon MM-kultaa keväällä.

Lappeenrannassa Photowalkin järjesti Saimaan Kameraseura nyt 12. kerran. Lokakuun 5. päivänä vietettävän tapahtuman organisoi ja veti Jukka Kosonen. Kosonen valitsi Hämäläisen kuvan mukaan Kelbyn kisaan 13 kävelyyn osallistuneen kuvaajan parhaan otoksen joukosta.

Kuvakävelypäivänä valokuvauksesta kiinnostuneet ihmiset ympäri maailman kokoontuvat yhteen valokuvaamaan ja kävelemään.