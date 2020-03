Kaakkois-Suomen poliisi varoittaa väärästä rahasta: Lappeenrannassa neljä tapausta alkuvuodesta

Väärennettyjä seteleitä on liikkeellä poikkeuksellisen paljon. Kaakossa on ilmoitettu tammi-helmikuussa 17 rahanväärennyksiin liittyvää rikosta.

Poliisi kehottaa ihmisiä olemaan valppaana rahan kanssa. Alkuvuonna liikkeellä on ollut poikkeuksellisen paljon väärennettyä rahaa. Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle on tullut tammi-helmikuun aikana tutkintaan 17 rahanväärennöksiin liittyvää rikosta.

Rikoksista neljä on kirjattu Lappeenrantaan ja yksi Ruokolahdelle. Seitsemän tapausta on sattunut Kouvolassa, neljä Kotkassa sekä yksi Haminassa.

– Väärennysrikoksia on ollut enemmän viime vuoteen verrattuna. Toivomme, että ihmiset tulisivat tietoisiksi asiasta ja osaisivat varoa väärää rahaa, toteaa rikoskomisario Arto Hietanen.

Viime vuonna Kaakkois-Suomen poliisilla oli tutkittavana vain neljä vastaavaa rikosta.

Seteleiden laadussa isot erot

Suurin osa poliisin tietoon tulleista väärennöksistä on huomattu pankkien ja kauppojen rahanlaskennan yhteydessä. Näissä tapauksissa väärennettyjä seteleitä on jo käytetty maksuvälineinä eikä niitä ole huomattu väärennetyiksi maksutilanteessa. Joissakin tapauksissa väärennetyt setelit on havaittu maksutilanteen yhteydessä.

Väärien seteleiden laatu vaihtelee suuresti. Osa seteleistä on ollut taidokkaasti väärennettyjä. Toisessa ääripäässä ovat olleet setelit, joissa on saattanut lukea esimerkiksi "movie money" eli elokuvaraha.

Seteleiden arvot ovat vaihdelleet viiden ja 500 euron välillä. Yhdessä poliisille tehdyssä ilmoituksista oli kyseessä yhdeksän kappaletta väärennettyjä Yhdysvaltain 100 dollarin seteleitä.

Poliisi kehottaa käteistä rahaa maksuvälineenä käyttäviä yrityksiä hankkimaan setelin aitouden tunnistamiseen tarkoitettuja laitteita. Jos laite on, sitä kannattaa käyttää matalalla kynnyksellä, kehottaa poliisi.