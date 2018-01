Uusi laki antaisi rajamiehille täydet poliisin valtuudet rajanylityspaikoilla — "Tämä täydentää vihreiden miesten konseptia" Eduskuntaan tuotu lakiesitys antaisi mahdollisuuden käyttää asevelvollisia virka-apuna. Liikenteen harjoittajille velvoitetaan tarkastamaan Schengen-alueelta tulevien matkustajien passit. Mikko Hannula Imatran rajanylityspaikka. Arkistokuva.

Eduskuntaan tuotu lakiesitys lisäisi merkittävästi Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Esimerkiksi laivayhtiöt voidaan vaatia tuhansien eurojen rangaistusten uhalla tarkastamaan Schengen-alueen sisältä Suomeen tulevien matkustajien passit ja viisumit. Rajamiehet saavat täydet poliisin valtuudet ylityspaikoilla, ja asevelvollisia on mahdollista käyttää tukena ei-vaarallisissa tehtävissä.

Sisäministeriössä valmisteltu lakiesitys on Rajavartiolaitoksen vastaus hybridivaikuttamisesta syntyneisiin tarpeisiin.

Laitoksen oikeudellisen osaston osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto pitää lakiesityksen tärkeimpänä kohtana rajavartiomiehille annettavia oikeuksia toimia täysin poliisivaltuuksin kansainvälisillä rajanylityspaikoilla.

Poliisi voisi edelleen ottaa johtovastuun

Oikeutta tarvitaan, että ylityspaikoilla voidaan puuttua rajoituksitta esimerkiksi järjestettyyn mellakoitiin ja huliganismiin.

— Tämä täydentää vihreiden miesten konseptia, joka on jo huomioitu aluevalvontalaissa tunnuksettomista henkilöistä, Koivisto sanoo.

Rajan virkamiehillä on tämän jälkeen selkeä laki toimintansa takana. Ennen kuin on tarvetta mennä koviin tilanteisiin tarkoitetun aluevalvontalain puolelle, rajalla on valtuudet toimia täydellä voimalla yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Poliisi säilyy Koiviston mukaan edelleen johtavana viranomaisena, joka voi halutessaan ja kyetessään ottaa johtovastuun tilanteesta.

Ylityspaikoille voidaan ottaa tilanteen vaatiessa myös virka-apuna asevelvollisia, jotka voivat olla varusmiehiä tai reserviläisiä.

Muutoksella varaudutaan tyypillisesti laajaan laittomaan maahantuloon, jossa tehtävien asianmukainen hoitaminen vaatii paljon henkilöstöä.

Asevelvollisista saatavat vahvistukset eivät Koiviston mukaan voi toimia itsenäisesti, vaan ne ovat rajavartiomiesten välittömässä ohjauksessa ja valvonnassa ei-vaarallisissa tehtävissä.

— Asevelvollisilla ei ole aseistusta eikä voimankäyttövälineitä. Lausuntokierroksen perusteella tehty muutos oli hyvään suuntaan, koska ei ole tarkoituskaan, että tehtävät olisivat vaarallisia, Koivisto sanoo.

Liikennöitsijöille velvollisuus tarkastaa paperit

Lakimuutos tuo sisältöä myös sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen.

Sisärajavalvontaa ei Koiviston mukaan voi järjestää siten, että henkilöstöä vähennetään ulkorajavalvonnasta.

Malli on sama kuin käytäntö itäliikenteessä. Liikenteen harjoittajille lisätään tällaisessa tilanteessa velvollisuus tarkastaa Suomeen tulevien matkustajien passit ja viisumit.

Laiminlyönneistä seuraa takaisinottovelvollisuus. Liikenteen harjoittajalle voidaan määrätä myös hallinnollinen seuraamusmaksu, joka on 3 000 euroa matkustajalta.