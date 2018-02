Kuutostien rekkakolarissa loukkaantunut kuljettaja on yhä tehohoidossa — ”Minun poikani maksaa tienhoidon nuukailusta terveydellään”, sanoo kuljettajan isä Kaakkois-Suomen teiden talvikunnossapitoon osoitettu lisäraha on suunnilleen sama kuin mitä pojan kolmen viikon tehohoito on tullut maksamaan, Juha Kelloniitty sanoo. Katja Juurikko Kuutostiellä tapahtuneessa rekkakolarissa loukkaantui kaikkiaan viisi ihmistä, heistä vakavimmin kouvolalainen turverekkaa ajanut mies. Hän on yhä tehohoidossa.

Juha Kelloniitty on viimeiset kaksi ja puoli viikkoa ajatellut vain yhtä asiaa: Selviääkö poika?

Kelloniityn poika loukkaantui vakavasti kahden rekan törmäyksessä Kuutostiellä Elimäellä 30. tammikuuta.

Vastaantulevan ajoneuvoyhdistelmän perävaunu kääntyi liukkaalla tiellä kohtalokkaasti pojan kuljettaman turverekan eteen. Hänellä ei ollut mitään mahdollisuutta väistää.

Tiedämme, että tässä on ollut valtavan paljon onnea mukana.

Kolarissa loukkaantui kaikkiaan viisi ihmistä.

— Kävimme katsomassa onnettomuusautoja varikolla. Rekan hytistä ei ollut jäljellä juuri mitään, sellainen peltinen mytty vaan. Ihmettelemme, miten siitä ihminen saattoi selvitä.

Ensimmäinen leikkaus kesti 12 tuntia

Onnettomuudessa vakavimmin loukkaantuneen Kelloniityn pojan tila on yhä vakava. Hänet on leikattu kolmesti. Ensimmäinen leikkaus kesti 12 tuntia, toinen vähän kauemmin. Vammat ovat lantion alueella ja raajoissa. Potilas on ollut tehostetussa hoidossa koko ajan.



— Emme voi muuta kuin odottaa. Tilanteet voivat muuttua nopeastikin.



Viikko sitten, kun potilaan kunto kääntyi leikkauskomplikaatioiden vuoksi kriittiseksi, vanhemmat päättivät kääntää itkun aktiiviseksi toivon vaalimiseksi.



— Päätimme, että mitään emme sure etukäteen. Meidän poika taistelee itsensä pinnalle, Juha Kelloniitty vakuuttaa.



Vielä ei tiedetä, miten toipuminen edistyy tai millä aikataululla.

— Vain hetki kerrallaan, Juha Kelloniitty sanoo. Myöhemmin uskaltaa ehkä ajatella päiviäkin.

Nytkö se sitten kävi?

Isän mukaan rekkakuskin työ oli pojalle lapsuuden toteen käynyt unelma.



— Kaikki, mitä hän teki tai mitä asioita valitsi, tähtäsi tähän työhön. Häntä omistautuneempaa kuljettajaa on vaikea kuvitella.



Tiistaina 30. tammikuuta pojan työpäivä alkoi kuten aina. Hän nousi turvelastissa olleen täysperävaunurekan ohjaamoon ja lähti ajamaan kohti Helsinkiä. Matka katkesi Teuroisten risteyksessä Elimäellä kello 10.35.



Omaiset saivat tiedon tapahtuneesta kaverin kaverin kautta. Nytkö se sitten kävi, muistaa Juha Kelloniitty ajatelleensa. Viranomaistieto tuli vasta myöhemmin.



— Poika oli ollut tajuissaan koko ajan. Hän ehti jopa vaihtaa muutaman sanan puhelimessa äidin ja sisaren kanssa. Sitten hänet nukutettiin.



Ensimmäisen yön omaiset itkivät, valvoivat ja odottivat. Puoli viiden aikoihin aamulla soi puhelin: leikkaus oli onnistunut.

Ensimmäinen kohtaaminen järkytti

Ensimmäinen tapaaminen pelotti, vaikka hoitohenkilökunta oli valmistellut omaiset kohtaamaan vaikeasti loukkaantuneen potilaan.



— Se oli järkyttävää. Itkuhan siinä tuli.



Sen jälkeen Juha ja Mervi Kelloniitty ovat istuneet poikansa sairasvuoteen äärellä kaikki sallitut tunnit ja minuutit. Äiti pitää toista kättä, isä toista. Pojalle jutellaan. Myös sisarukset ovat käyneet katsomassa.



On itketty määrättömästi, toivottu ja rukoiltu. Avuttomuus opettaa nöyryyttä.



— Tiedämme, että tässä on ollut valtavan paljon onnea mukana.



Tällä hetkellä poika tapailee jo paluuta tietoisuuteen. Nukutusta kevennettiin asteittain, jotta herääminen olisi helpompaa.



— Vielä eivät luomet avaudu ylös asti. Olemme päässeet juttelemaan. Hän on selviytyjä.

Aika teho-osaston sairasvuoteen äärellä tuntuu samalla kertaa sekä lyhyeltä että pitkältä. Onnettomuudesta on vasta reilut pari viikkoa, mutta toipumisen merkkejä odottavilla vanhemmilla on jo ikävä lastaan.

Avoimuus auttaa omaisia ja ystäviä

Kelloniityt ovat kertoneet poikansa onnettomuudesta avoimesti. He ovat sitä mieltä, että niin hänkin olisi halunnut.



Puhuminen on keino selviytyä. Kokemusten jakaminen yhdistää, ystävien myötätunto kannattelee. Avoimuus katkoo siipiä huhuilta. Puhuminen helpottaa myös ystävien tuskaa.



— Meille on tarjottu kriisiapua sairaalassa, mutta toistaiseksi parasta vertaistukea olemme saaneet puhumalla keskenämme sekä poikamme hoitajien ja lääkärien kanssa.



— Veroista tavataan aina valittaa, mutta nyt voisin kysyä, että voisiko niitä maksaa vähän enemmän. Niin hienoa ja ensiluokkaista hoitoa poikamme saa.



Juha Kelloniitty tietää, että kriisi voi iskeä myöhemmin. Hän aikoo palata töihin maanantaina, jos pojan vointi kohenee.



— Kävin jo kerran Kouvolassa hoitamassa juoksevia asioita. Tuntui, että tulin ihan toiseen maailmaan.

Toinen rekkakuski pääsi jo kotiinsa

Onnettomuudessa loukkaantui lievemmin myös kaksi muuta henkilöä. Toisen rekan — sen, jonka perävaunu liukui päin Kelloniityn pojan rekkaa — kuljettaja pääsi jo seuraavana päivänä sairaalasta. Juha Kelloniityn tietojen mukaan hän on jo palannut kotimaahansa.

Juha Kelloniitty ei kanna kaunaa toista osapuolta kohtaan.

— Sehän oli onnettomuus, jota kukaan ei tarkoittanut tapahtuvaksi.

Poika puhui teiden huonosta kunnosta usein

Onnettomuuspäivänä 30. tammikuuta keli oli vaikea. Tie oli onnettomuuspaikalla erittäin liukas.

— Poika puhui koko talven teiden huonosta kunnossapidosta. Muiltakin kuljettajilta tuli samanlaista viestiä. Mieleen tulee, että tässä säästetään nyt väärässä paikassa.

Juha Kelloniitty ei syyllistä kunnossapidon ammattilaisia.



— He tekevät ihan varmasti parhaansa niillä edellytyksillä ja varoilla, jotka heille on annettu. Eri asia on, ovatko resurssit kunnossa. Mielestäni eivät ole. Meidän poika maksaa nyt tienpidon säästöistä omalla terveydellään.



Ammattikuljettaja ei voi valita keliolosuhteita. Sekaan mennään säällä kuin säällä, jotta tavarat saadaan kauppoihin ja raaka-aineet tehtaille.

Ministeriön myöntämä lisäraha riittää kaakossa 77 kilometrille

Suomen Kuorma-autoliitto SKAL vaatii tiestön talvihoidon perusteellista uudistamista vastaamaan nykyisiä vaihtelevia ja vaativia talviolosuhteita.

Ammattikuljettajat viettivät perjantaina hiljaisen hetken tänä talvena tieliikenteessä menehtyneiden muistoksi sekä tuen ilmaukseksi loukkaantuneille, heidän läheisilleen ja työtovereilleen.

Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi kuluneella viikolla kaksi miljoonaa euroa lisärahaa teiden talvikunnossapitoon. Kaakkois-Suomen osuus määrärahoista on reilut 120 000 euroa. Se riittää 77 kilometrille.

— Summa on suunnilleen sama kuin mitä pojan kolmen viikon tehohoito kirurgisine toimenpiteineen on tullut maksamaan, Juha Kelloniitty sanoo.