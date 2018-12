Katso Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneet

Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuu tänään tiistaina 148 opiskelijaa. Ohessa niiden valmistuneiden nimet, jotka ovat antaneet luvan julkaisuun.

Kuluvan vuoden aikana Saimaan ammattikorkeakoulusta on valmistunut kaikkiaan 682 uutta ammattilaista. Heistä 589 suoritti AMK-tutkinnon ja 93 ylemmän AMK-tutkinnon.

Liiketalous, Lappeenranta

Tradenomi (AMK), Degree Programme in International Business: Altun Berivan, Lappeenranta; Khmeleva, Elizaveta, Venäjä; Orazov Eziz, Turkmenistan; Shukurova Natalia, Venäjä; Suslov Grigorii, Venäjä; Varshamov Roman, Venäjä

Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus: Ala-Ojala Emmi, Kirkkonummi; Hulkkonen Jani, Lappeenranta; Ijäs Antti, Lappeenranta, Kaitainen Henna, Lappeenranta; Lahti Joni, Lappeenranta; Loiva Antti, Helsinki; Makarovskaja Jevgenija, Lappeenranta; Niinimäki Juho, Lappeenranta; Pukkala Juhani, Lappeenranta; Rauhala Helena, Lappeenranta; Takanen Annukka, Hamina; Tiainen Joona, Savitaipale; Tirkkonen Enni, Kouvola; Valtonen Emma, Lappeenranta; Varpenius Mari, Lappeenranta; Virolainen Viivi, Lappeenranta; Väisänen Ville, Lahti

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalouden ylempi AMK-koulutus: Heiskanen Elli-Noora, Lappeenranta; Lauren Kirsi, Hyvinkää; Pöyliö Johanna, Helsinki; Saira Miia, Lappeenranta; Toivanen Erja, Lappeenranta; Varha Heidi, Lappeenranta

Tradenomi (ylempi AMK), Master’s Degree Programme in International Business Management: Abramova Eleva, Venäjä; Lintala Anne, Vaasa; Medvedev Sergei, Venäjä; Medvedeva Elena, Venäjä; Vehviläinen Ekaterina, Lappeenranta

Tekniikka, Lappeenranta

Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus: Nieminen Antto, Rovaniemi

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus: Allik Polina, Venäjä; Kärkkäinen Mauri, Imatra

Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohdon koulutus: Forselius Aki, Mikkeli; Kelokaski Jari, Savonlinna; Korjus Simo, Kotka; Maliniemi Niko, Iitti; Tarvainen Marko, Vihti; Turpeinen Samu, Lahti; Vättö Teemu, Lappeenranta

Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta

Ensihoitaja (AMK): Auvinen Teija, Lappeenranta; Hyvärinen Kaisa, Lappeenranta; Koponen Jari, Mikkeli; Peippo Sara, Mikkeli; Ranne Jonna, Kaarina; Sudensalmi Katariina, Lappeenranta; Virkki Joni, Salo

Fysioterapeutti (AMK): Hytönen Justus, Helsinki; Hyyryläinen Marika, Lappeenranta; Kauppinen Tiia, Helsinki; Kujala Saija, Tammela; Lahtinen Vilma, Lappeenranta; Matala Emmi, Lappeenranta; Nokelainen Essi, Joensuu; Salminen Nea, Lahti; Saukkonen Heidi, Lappeenranta; Suikki Essi, Lappeenranta; Taipale Valtteri, Vantaa; Timperi Annika, Lappeenranta; Tyrisevä Sonja, Lappeenranta; Valta Senni, Lappeenranta; Willberg Sara, Lappeenranta; Åman Heidi, Lappeenranta

Sairaanhoitaja (AMK): Aidanjuuri Lumi, Parikkala; Dufva Anneliini, Lappeenranta; Finne Piia, Kouvola; Hammaren Sirpa, Ruokolahti; Hietamies Maiju, Lappeenranta; Huomo Anne, Imatra; Hämäläinen Jani, Lappeenranta; Hänninen Kristiina, Vantaa; Ikonen Heini, Lappeenranta; Kataja Esa, Lappeenranta; Keskisaari Eini, Lappeenranta; Mäkelä Nea, Lappeenranta; Nikkanen Reetta, Lappeenranta; Pietinen Ville, Rautjärvi; Pöyhönen Pauliina, Lappeenranta; Raivo Emmiina, Lappeenranta; Ripatti Essi, Lappeenranta; Siirasto Laura, Lappeenranta; Sjögren Jani, Lappeenranta; Suppola Sallamari, Lappeenranta

Sosionomi (AMK): Andelin Laura, Lappeenranta; Aranto-Leminen Niina, Lappeenranta; Haapiainen Maria, Lappeenranta; Hatakka Nea, Imatra; Hyppänen Mirkka, Luumäki; Jurvanen Marianne, Lappeenranta; Juvakka Hanna, Lappeenranta; Kangasmuukko Reetta, Lappeenranta; Kangasmäki Kai-Pekka, Lappeenranta; Koponen Laura, Lappeenranta; Koskinen Sanna, Lappeenranta; Kuivalainen Arja, Lappeenranta; Kuivanen Julia, Lappeenranta; Lappalainen Hanna, Lappeenranta; Lappalainen Tuutikki, Ruokolahti; Lehtonen Laura, Hausjärvi; Ojaniemi Sirja, Lappeenranta; Pesonen Sini, Lappeenranta; Pohjamo Tytti, Lemi; Rehula Olga, Lappeenranta; Sahlberg Jessi, Lappeenranta; Siitonen Annalotta, Imatra; Silvo Arja, Ruokolahti; Soini Ella, Lappeenranta; Suutari Sini, Helsinki; Säteri Jenna, Espoo; Tervo Kaisa, Lappeenranta; Torkkeli Hannamari, Savitaipale; Vainikka Niina, Taipalsaari; Vanhanen Piia, Imatra; Viuhkonen Henna, Imatra; Vuokko Kaarin, Lappeenranta

Terveydenhoitaja (AMK): Silvo Sonja, Ruokolahti; Ylönen Milla, Lappeenranta

Ensihoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Rantanen Jari, Mikkeli; Saksala Sami, Mikkeli

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Rokkanen Terhi, Kotka; Simolin Satu, Taipalsaari

Sosionomi (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Raikaslehto Henna, Imatra

Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Rissanen Elise, Kouvola

Hotelli- ja ravintola-ala, Imatra

Restonomi (AMK), Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management: Bogdanova Aleksandra, Venäjä; Do Thi, Vietnam

Restonomi (AMK), Degree Programme in Tourism and Hospitality Management: Renner Miriam, Saksa

Restonomi (AMK), Hotelli- ja ravintola-alan koulutus: Sinkko Anni, Helsinki; Tallgren Anni, Kerava; Wirmaneva Wilma, Imatra

Restonomi (AMK), Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus: Hiltunen Senni, Imatra; Koivuoja Niina, Lappeenranta; Laapio Liisa, Lappeenranta; Sinisalo Heli, Nurmijärvi; Virtanen Sara, Lappeenranta