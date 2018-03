Vaalimaalta pääsee nyt moottoritietä Helsinkiin asti — Innokkain autoilija kiersi kiertoliittymän kahdesti päästäkseen ensimmäisenä uudelle tienpätkälle Haminan ja Vaalimaan välinen moottoritie on kokonaan valmis. Torstaina avattiin sen viimeinen 8,5 kilometrin pituinen osuus. Kimmo Seppälä Tämä mersukuski halusi olla ensimmäinen torstaina avatulla Virojoki-Vaalimaa -moottoritieosuudella. Tosin onnistuminen vaati odottelukierroksen Vaalimaan kiertoliittymässä.

Viimeinen 8,5 kilometrin osuus Haminan ja Vaalimaan välisestä E18-moottoritiestä eli Virojoki–Vaalimaa-väli avattiin liikenteelle torstaina tasan kello 12.00.

Tuolloin rajavartioston kaksi autoa lähti tarkistusajolle Vaalimaalta kohti Virojokea. Innokkain ”siviiliautoilija” ajoi Vaalimaan liikenneympyrässä ylimääräisen kierroksen päästäkseen ensimmäisenä viranomaisautojen perässä uudelle tieosuudella. Innoissaan tiestä oltiin myös sen rakentamiseen osallistuneiden joukossa.

— Hieman haikea on mieli, mutta yksi virstanpylväs on saavutettu. 2,5 vuotta tätä on rakennettu ja ylpeitä voimme olla. Tie tullut valmiiksi suunniteltua aikaisemmin, sillä alunperin sen suunniteltiin valmistuvan vuoden 2018 lopussa, totesi Liikenneviraston projektijohtaja Lars Westermark viimeisen tieosuuden avaamista edeltäneessä juhlatilaisuudessa.

Uuden tieosuuden avauduttua Seiskatie on moottoritietä koko matkan Vaalimaalta aina Helsinkiin asti.

Hinta alle alkuperäisen arvion

Kimmo Seppälä Anders Sinka keräsi sulkupylväitä pois, kun Seiskatien uutta moottoritieosuutta avattiin torstaina.

Westermark painotti, että 32 kilometrin pituinen Hamina-Vaalimaa -tie valmistui myös alle alkuperäisen budjetin. Säästöä saatiin rakentamiskustannuksissa ja edullisen rahoituksen ansiosta. Tien kokonaiskustannus palvelusopimuksineen oli aikanaan arvioitu 660 miljoonaksi, mutta hintalappu on noin 560 miljoonaa euroa.

Westermarkin mukaan erityinen merkitys moottoritiellä on Suomen elinkeinoelämälle, sillä siihen yhdistyvät tie- ja rataverkon lisäksi meriväylät ja Haminan—Kotkan satama.

Myös turvallisuus on ottanut ison askeleen eteenpäin, sillä henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien on arvioitu vähenevän moottoritien myötä 60 prosenttia.

Hamina—Vaalimaa-moottoritien valmistuttua keskitytään sen kunnossapitoon. Tieyhtiö Vaalimaa vastaa elinkaarisopimuksen mukaisesti tien kunnossapidosta vuoteen 2034 saakka, jonka jälkeen tie luovutetaan valtiolle.

Huomio rinnakkaistiehen

Kimmo Seppälä Aivan ensimmäisenä uuden moottoritieosuuden tarkasti kaksi rajavartioston autoa.

Westermarkin mukaan rakentamisessa siirrytään nyt entiselle Seiskatielle eli nykyiselle rinnakkaistielle, joka muun muassa päällystetään tulevana kesänä kokonaan uudelleen. Tielle myös rakennetaan kevyen liikenteen väyliä.

Liikennevirasto ja Virolahden kunta aloittavat Virojoen keskustassa erillisurakan, jossa teitä ja kevyenliikenteen väyliä parannetaan, tehdään tieyhteys kiertoliittymään ja Virojoen vanha silta korjataan. Westermarkin mukaan työt haluttiin eriyttää moottoritieurakasta, jotta myös pienemmät urakoitsijat voivat päästä niistä osallisiksi.

Moottoritie on kunnalle ja kuntalaisille Virolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sisko Ukkola-Parosen mukaan sekä turvallisuus että viihtyvyyskysymys. Hän myös painotti E18-tien merkitystä elinkeinoelämälle.

— Se yhdistää pääkaupunkiseudun Kaakkois-Suomen tärkeisiin teollisuus- ja satamakeskuksiin ja Vaalimaan raja-aseman kautta Venäjälle.