Uusien jäähallien vertailu

Kello 20.49: Kaupungin osuus Lappeenkadun jäähallista olisi noin 37,8 miljoonaa euroa ja Kisapuiston uudesta hallista 32,4 miljoonaa euroa. Kisapuisto olisi näistä kahdesta siis halvempi.

Uusi jäähalli Kisapuistoon

Kello 20.48: Kisapuiston uusi jäähalli kokonaan kaupungin maksettavaksi niin investoinnin kuin käyttömenojen osalta. Tilanne ei muuttuisi nykyisestä. Kisapuisto on kuitenkin keskustaa halvempi, kun tilat eivät ole sellaiset kuin Lappeenkadulle suunnitellaan.

Kello 20.46: Hietamies kuvaa Kisapuiston uutta jäähallia karsituksi areenaksi.

Kello 20.45: Kaikkineen jäähalli maksaisi kaupungille 33,3 miljoonaa euroa, kun lisätään infrakustannukset ja muut kunnallisjärjestelyt, jotka maksaisivat noin 5,88 miljoonaa euroa. Junaradan alituksesta on luovuttu jo aiemmin.

Kello 20.44: Kisapuistossa uusi halli maksaisi 27 miljoonaa euroa. Valtionapua sinnekin arvioidaan saatavan 900 000 euroa.

Kello 20.43: Liiga-SaiPa ei siis olisi investoimassa Kisapuiston uuteen halliin. Toisaalta Kisapuistoon ei tarvitse rakentaa sellaisia ravintola- tai liiketiloja kuin Lappeenkadulle on suunniteltu.

Kello 20.42: Keskustan ulkopuolella monitoimiareena ei välttämättä sovellu ravintolatoimintaan, kuten Lappeenkadulla, toteaa Hietamies.

Uusi jäähalli Lappeenkadulle

Kello 20.41: Itse areena maksaisi kaupungille 28,25 miljoonaa euroa. Infra- ja katumuutokset ynnä muut kustannukset olisivat 8,5 miljoonaa euroa ja kaupungille halli maksaisi noin 37 miljoonaa euroa.

Kello 20.39: Valtionapua on arvioitu saatavan 900 000 euroa. Jäähalli maksaisi siis 34 miljoonaa euroa.

Kello 20.38: Käytännössä yhteistyö voisi toimia niin, että SaiPa tulisi omistajaksi mahdollisesti perustettavaan halliyhtiöön, joka olisi osakeyhtiö. Toinen vaihtoehto olisi hallinnanjakomalli, jossa rakennus kuuluisi sekä kaupungille että yhtiölle.

Kello 20.37: SaiPa myös vuokraisi tiloja uudesta areenasta eri joukkueilleen.

Kello 20.35: Liiga-SaiPa on ilmoittanut olevansa valmis rahoittamaan 3,7 miljoonan euron investointikustannuksia aitioista, ravintola-, keittiö- ja myyntitiloista. SaiPa hankkisi noin miljoonan euron edestä koneita, laitteita ja kalustoja niihin. Ehdotus koskee vain Lappeenkatu-vaihtoehtoa.

Kello 20.31: Hietamiehen mukaan henkilöautoliikenne keskustaan ei tule aiheuttamaan ongelmia. Ydinkeskustassa myös julkinen liikenne ja kevyen liikenteen väylät pudottavat henkilöautojen määrää.

Kello 20.26: Monitoimiareena noin 5 000 hengelle maksaisi keskustaan 34 miljoonaa euroa. Kunnallistekniikka, parkkipaikat, nykyisen Iskun tontti ja niin edelleen maksaisivat 8,5 miljoonaa euroa. Yhteensä 42,5 miljoonaa euroa.

Kello 20.25: Alkuperäisestä suunnitelmasta hallia on pienennetty eikä kallista kansiratkaisua enää suositella.

Kisapuiston vanhan hallin peruskorjaus

Kello 20.23: Johtopäätös: Nykyinen Kisapuiston jäähalli on auttamatta tullut tiensä päähän.

Kello 20.22: Peruskorjauksen hintalappu noin 17 miljoonaa euroa. Sillä nykyinen jäähalli ja sen tekniikka saataisiin vastaamaan tätä päivää, mutta uusia olosuhteita sillä ei saada, sanoo Mikko Hietamies.

Kello 20.19: Vanhaa Kisapuiston jäähallia on vaikea laajentaa, sillä Kisakadun puolella omakotitalotonttien rajalle on alle 5 metriä. Toisella puolella on harjoitusjäähalli.

Sisäliikuntahalli

Kello 20.16: Sisäliikuntahallille ei ole löydetty ulkopuolista rahoittajaa. Halli jäisi kaupungin omaksi hankkeeksi. Hallille ja lämmitettävälle jalkapallokentälle olisi mahdollista saada yhteensä noin 900 000 euroa valtionosuuksia.

Kello 20.14: Käyttökustannuksiksi arvioitu sisäisiä tilavuokria noin 400 000 euroa vuodessa. Ylläpitokustannukset arviolta noin 250 000 euroa. Yhteensä vuotuisia kustannuksia noin 610 000 euroa. Tuloja voisi tulla noin 100 000-150 000 euroa, jolloin kaupungin katettavaksi jäisi noin puoli miljoonaa euroa vuodessa.

Kello 20.12: Esimerkiksi 200 metrin juoksurata, muita yleisurheilun suorituspaikkoja, kuntosalilaitteita ja kahvio. Katsomot noin 700 hengelle. Halli voidaan varustaa myös tekonurmimatoilla, jolloin pesäpallon ja jalkapallon harjoitukset olisivat mahdollisia. Täysikokoista kenttää halliin ei mahdu. Halli voidaan varustaa myös salibandykaukaloilla, koripallokoreilla ja niin edelleen. Hallia voisi käyttää myös konserteissa ja messutapahtumissa.

Kello 20.10: Teräsrunkoisen hallin rakentamiskustannukset olisivat noin 5 miljoonaa euroa. Päälle tulisi kunnallistekniikka ja pysäköinti- sekä liikennejärjestelyt.

Kello 20.08: Sijainnin synergiaetuja muun muassa keskusta, useat koulut ja oppilaitokset sekä Kimpisen urheilukenttä. Amiksen kenttä joka tapauksessa tulossa peruskorjausikään. Jalkapallokenttä siirtyisi Lauritsalaa kohti noin puolen kentän verran. Kentän peruskorjaus maksaisi noin 600 000 euroa ja se olisi tehtävä ennen sisäliikuntahallin rakentamista.

Kello 20.07: Sisäliikuntahallin sijaintivaihtoehdoista parhaaksi valikoitui Amiksen kentän alue.

Kello 20.04: Aikataulu oli liian tiukka: Hietamiehen mukaan konseptit eivät vielä ole valmiita.

Kello 20.01: Vaihtoehto 1 on siis keskustan jäähalli, vaihtoehto 2 Kisapuiston uusi halli ja kolmantena on selvitetty Kisapuiston vanhan jäähallin peruskorjausta.

Kello 20.00: Hietamiehellä on 47 kalvoa.

Kello 19.59: LATOn Hietamies aloittaa sisäliikuntahallista, sen jälkeen aiheena Kisapuiston peruskorjaus, jonka jälkeen esitellään kaksi monitoimiareenavaihtoehtoa Kisapuistossa ja keskustassa. Tämän jälkeen esitellään työryhmän ehdotus.

Kello 19.57: Mikko Hietamies aloittaa. Toivoo, että kukaan ei nuupahda, koska luvassa on "tiukka paketti".

Kello 19.52: Teknisten vaikeuksien vuoksi pidetäänkin lyhyt tauko kello 19.55 asti.

Kello 19.52: LATOn Mikko Hietamies aloittaa. Valtuuston puheenjohtaja Ari Torninainen (kesk.) muistuttaa, että tänään kuullaan kaikille uutta asiaa jäähallihankkeesta.

Kello 19.48: Nyt siirrytään varsinaiseen iltakouluun. SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen, Sport & Live Visionin projektijohtaja Mika Sulin, SRV rakennuksen projektipäällikkö Kari Mäkelä, projektijohtaja Ilkka Oksman ja LATOn toimitusjohtaja Mikko Hietamies kutsutaan esittelemään asiaa.

Kello 19.43: Vielä kohta 12/12 esityslistalla: Valtuustoaloite pysäköintihallien turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien päivittämisestä sekä varautumisesta mahdolliseen sähköautopaloon.

Kello 19.34: Vielä kaksi valtuustoaloitetta. Ensimmäinen käsittelee ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemista.

Kello 19.30: Seuranta alkaa. Kaupunginvaltuuston kokous on edennyt esityslistan kohtaan 10/12, joten iltakoulun pitäisi alkaa kohtapuolin. Nyt keskustellaan vielä Lappeenrannassa järjestettävästä koulutuksesta.

Tervetuloa seuraamaan Lappeenrannan päättäjien iltakoulua Etelä-Saimaan sivuille. Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen alkavassa iltakoulussa käydään läpi muun muassa jäähalli- ja sisäliikuntahallihankkeiden loppuraportit.

Kaupunginvaltuuston kokousta ja iltakoulua voi seurata oheisesta striimistä suorana. Tähän artikkeliin iltakoulun tapahtumat päivittyvät tekstimuodossa.

Iltakoulussa asian esittelee Lappeenrannan toimitilojen (LATO) toimitusjohtaja Mikko Hietamies. Ennakkotietojen mukaan paikalla ovat myös konsulttiselvitystyötä tehnyt Mika Sulin sekä SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen.

Jos video ei näy, pääset kaupungin sivuille tästä linkistä.