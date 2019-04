Bergman johtamaan Kaakkois-Suomen Venäjä-ohjelmaa

Etelä-Karjalan maakuntahallitus valitsi TkT Jukka-Pekka Bergmanin Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelman ohjelmajohtajaksi, tiedottaa maakuntaliitto. Varalle valittiin MA Toomas Lyybeck.

Tehtävää haki 25 henkilöä. Heistä haastateltiin viisi.

Bergmanin on määrä aloittaa työt 1. kesäkuuta. Ohjelmajohtaja johtaa hallintoviranomaisyksikkön toimintaa ja Kaakkois-Suomi ‒ Venäjä CBC 2014‒2020 ohjelman toteutusta Etelä-Karjalan liitossa.

Maakuntaliiton mukaan Jukka-Pekka Bergmanilla on monipuolinen työkokemus julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus sekä kansainvälisissä yhteistyötehtävissä että ohjelma- ja projektityössä.

Hän on toiminut Lappeenranta Innovation Oy:n toimitusjohtajana sekä Haminan kaupungin elinkeinojohtajana. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa hän on toiminut tutkijana, projektijohtajana, johtajana, sekä professorina ja apulaisprofessorina. Hän on myös toiminut vierailevana tutkijana sekä professorina Pietarissa. Yksityisellä sektorilla hän on toiminut yrittäjänä ja neuvonantajana.