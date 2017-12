Matti Viialainen: On epätodennäköistä, että Saimaan kanavatien liikennerajoitus puretaan tämän talven aikana Matti Viialaisen mukaan on tärkeää, että rajanylitys sujuu nopeasti erityisesti uuden vuoden aikaan. Mika Strandèn Saimaan kanavatien liikennerajoitusta linja-autoille perustellaan liikenneturvallisuudella. Arkistokuva.

Maakuntajohtaja Matti Viialainen pitää epätodennäköisenä, että Saimaan kanavatien liikennerajoitus puretaan tämän talven aikana.

— Suomi yrittää vaikuttaa asiaan. Mutta minulla ei ole tietoa, että liikennerajoitukseen olisi tulossa muutosta tämän talven aikana, Viialainen sanoo.

Venäjän liikenneministeriö päätti joulukuussa alkaa rajoittaa linja-autoliikennettä Saimaan kanavan huoltotiellä maaliskuun loppuun saakka. Rajoitusta perustellaan liikenneturvallisuudella.

Bussiliikennerajoituksia käsiteltiin muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiaisen ja Venäjän varaliikenneministeri Sergei Aristovin tapaamisessa joulukuussa.

Pursiaisen ja Aristovin on tarkoitus tavata uudestaan tammikuussa.

— Tarvitsee olla aika painavat perustelut, että Venäjän liikenneministeriö rajoituksen purkaisi, Veijalainen sanoo.

Viialaisen mukaan rajoituksesta aiheutuu jonkin verran haittaa Etelä-Karjalalle. Uudeksi vuodeksi maakuntaan odotetaan runsaasti venäläisiä turisteja. Heistä osa kulkee linja-autoilla, osa henkilöautoilla.

— Tärkeintä kuitenkin on, että rajalla on riittävä miehitys ja rajanylitys ei jonoudu. Tämä on henkilöstökysymys, hän sanoo.