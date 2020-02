Peltipoliisin kättä lämmittää SaiPa-lapanen, Sotaorpo sai kaulaliinan ja säärystimet ja Äiti-Karjalan lapsella on nyt raidalliset villasukat

Peltipoliisi jaksaa kannustaa SaiPaa ahdingonkin hetkellä. Taideseppä Antti Niemisen taideteos tervehtii kaupunkilaisia Snellmanin- ja Koulukadun kiertoliittymässä SaiPa-lapanen kädessään.

Moni muukin lappeenrantalainen patsas on saanut lämmikettä märän ja kolean talven keskelle. Lotta- ja Norppa-patsaiden kaulaan on kiedottu kaulahuivit, Äiti-Karjalan sylissä lepäävällä lapsella on jalassaan upouudet villasukat.

Värikkään neuleen ovat saaneet myös Lappeen kirkon vieressä sijaitsevat Kurki-patsas sekä Sotaorpo, jonka voi nähdä Kirkkopuistossa Kauppakadun varressa. Myös aikoinaan kohua herättänyt Reikäenkeli Laritsalassa saa lämmikettä.

Kai Skyttä Lappeenrannan kristillisen koulun oppilaat neuloivat raitaiset sukat Äiti-Karjala-muistomerkille.

Kyse on lappeenrantalainen Maria Nuutisen taideteoksesta, jonka toteuttamisessa tavalliset lappeenrantalaiset ovat olleet monella tavoin mukana. Idean patsaiden vaatettamiseen Nuutinen sai taidemuseon asiakasraadilta.

Ajatuksesta innostunut taiteilija kierteli kaupungilla miettien ja mittaillen, mille patsaille voisi pukea neuleen.

Asut on neulottu kaupunkilaisten lahjoittamista villalangoista, joita kerättiin syksyllä Lappeenrannan kirjastoissa. Vapaaehtoisia neulojia taiteilija löysi paikallisista kouluista. Mukaan lupautuivat Sampo-ammattiopisto, Kristillinen koulu sekä Lappeenrannan steinerkoulu.

– Esimerkiksi Peltipoliisin SaiPa-lapanen oli steinerkoululaisen pojan idea, Nuutinen kertoo.

Mika Strandén Sotaorpo Kauppakadun varressa sai sinivalkoiset säärystimiet ja kaulahuivin.

Taitelija ei toki ryhtynyt vaatettamaan patsaita omin luvin, vaan on hankkinut tarvittavat luvat niin kaupungilta kuin taiteilijoilta tai näiden perikunnilta. Kaikki antoivat hankkeelle siunauksensa.

– Tässä ei ollut tarkoitus lähteä millään lailla provosoimaan. Esimerkiksi Lotta-patsaalle ei laitettu vaikkapa tekoripsiä ja hiusten pidennyksiä, vaan haluttiin kunnioittaa jokaisen patsaan alkuperäistä ideaa, Nuutinen kertoo.

Lotta-patsaan kaulahuivin toteuttivat ammattiopisto Sampon opiskelijat, jotka saivat syksyllä Lotalta kirjeen Nuutisen kirjaamana. Siinä patsas kertoo huivitoiveistaan näin:

– Luonteeseeni sopisivat hyvin isänmaalliset värit, kuten sininen ja valkoinen. Sydäntäni lähellä on myös Karjala, joten en panisi pahakseni punamustaa väritystä. Lisäksi rohkenen kertoa teille, että lempivärini on vihreä. Vihreä väri tuo mieleeni rakkaan kotimaani luonnon, sen kesäasuiset koivikot ja saunavastan tuoksun juhannussaunassa. Niitä mietin ja ikävöin pitkinä viimaisina talvi-iltoinani.

Lopputulosta voi mennä katsomaan Kirkkokadun ja Raastuvankadun kulmassa olevaan puistikkoon, jossa Lotta-patsas sijaitsee.

Neuleisiin pukeutuneet patsaat ovat osa Nytkäys-taidenäyttelyä, joka avautuu parin viikon kuluttua Lappeenrannan taidemuseossa. Esillä on teoksia 14 taiteilijalta.