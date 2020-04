Etelä-Karjalassa ei lauantaina uusia vahvistettuja koronavirustartuntoja: Maakunnassa yhä 15 tartuntaa

Määrä on pysynyt viime päivinä samana.

Etelä-Karjalassa on 15 varmistettua koronavirustartuntaa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n lauantain tilaston mukaan määrä on pysynyt viime vuorokaudet samana.

Perjantaina Eksote tiedotti, että tilanne maakunnasa on rauhallinen ja alueellinen valmius hyvä.

Eksoten ja THL:n luvuissa on ollut tällä viikolla joitain eroja.THL:n mukaan ero saattaa johtua siitä, että joku tartunta on todettu jossain muualla, vaikka potilaan kotikunta on Etelä-Karjalassa.