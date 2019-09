Kuutostiellä Parikkalassa nostetaan rekkaa tielle ja tie on nostotyön ajan suljettu liikenteeltä, tiedottaa Tieliikennekeskus.

Nostopaikka on Rautalahden kohdalta noin kilometrin verran pohjoiseen Aaojantien risteyksen kohdalla. Paikalla on käytössä kiertotie. Noston arvioitu kesto on noin kuusi tuntia.