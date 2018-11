Osa-aikaisen on suunniteltava taloudenpitoa sen mukaan, mitä vähimmillään tienaa. Kaupan alalla osa-aikaisuutta on paljon. Kiinteistöalalla pyritään kokoamaan erilaisista tehtävistä täysi työpäivä.

Lappeenrantalaisen Virpi Torniaisen työviikko on ollut harvoin täysi. Hän on ollut osa-aikainen lähes aina, kun hän joulukuussa 1982 aloitti tarjoilijana. Vuonna 2006 hän kävi kokkikurssin, mutta tarjoilijan työt jatkuivat. 2010-luvulla hän on tehnyt siivoustyötä.