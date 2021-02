Lumikissa Babuli on niin veikeä tapaus, että lappeenrantalainen Jukka Koskinen teki siitä lastenlaulun – Katso tästä jutusta lukijoiden lumikuvia

Lumikissa Babuli on sitkeä talonvahti. Lappeenrannan Puustellintiellä ohikulkijoita ilahduttava lumihahmo on jököttänyt paikallaan joulupäivästä saakka, vaikka vesikeliäkin on ehtinyt olla.

– Vieläkin se siinä seisoo. Korvat ovat sulaneet ja risuista tehdyt viiksetkin lähteneet, kertoo Jukka Koskinen, yksi lumikissan rakentajista.

Pulskaksi kasvanut Babuli rakentui perheen voimin Kaukaalla, Koskisen kotipihalla.

– Meitä oli lumikissaa tekemässä kaksi nuorempaa poikaani, mummo ja lapsenlapset.

Hymysuinen Babuli on ilostuttanut perhettä ja varsinkin lapsia niin paljon, että Koskinen päätti tehdä siitä laulun.

– Ajattelin, että tämä olisi kiva aihe, josta pääsisi vähän jammaamaan.

Babulista kertova laulu ei ole Koskisen ensimmäinen. Musiikkipalvelu Mikseristä löytyy jo kolmisenkymmentä hänen tekemäänsä lastenlaulua.

Ammattimuusikko Koskinen ei kuitenkaan ole, vaan työskentelee metsäyhtiö UPM:n Kaukaan tehtaalla järjestelmien parissa.

– Laulujen tekeminen on hyvää vastapainoa työlle.

Jukka Koskinen Jukka Koskinen, yksi lumikissa Babulin rakentajista, odottelee nuoskakelejä, jotta lumihahmoa pääsisi vahvistamaan.

Entä mistä Babulin erikoinen nimi juontaa juurensa?

– Lapset sen nimesivät. Minua sanotaan fabuksi, ja neljävuotias sanoo itse asiassa fabuliksi. Kissa näytti kokonsa puolesta vähän minulta, joten siitä tuli sitten Babuli.

Lumikissan ensimmäinen versio oli huomattavasti nykyistä hoikempi.

– Kun tuli nuoskakeli, vahvistettiin lumikissaa. Lopulta siitä tulikin aika pullukkainen.

Koskinen odottelee taas nuoskalunta, jotta lumikissaa pääsisi rakentamaan vahvemmaksi.

– Lapset käyvät joka viikonloppu ja surkuttelevat, jos kissa on huonossa kunnossa.

Mutta vaikka Babuli ennemmin tai myöhemmin sulaa, laulu jää muistuttamaan hymyilevästä kaverista.

Laulun voi kuunnella täältä.

Lumikissa Babuli

Pihassa vankasti vartioi

Yölläkin aina partioi

Vanttera olemus vakuuttaa

Ja lapsille tykkää vilkuttaa

Babuli kissa valkoinen

Mustat hiilisilmät sen

Hymyillen se katselee

Lasten touhuja ihmettelee

Lumikissa Babuli

Pulleavatsainen vekkuli

Lumikissa Babuli

Ystävä meille tuli

Pakkanen sille parasta on

Jäätävä kunto on ehdoton

Kissa aurinkoa siedä ei

Se yhdet viikset jo siltä vei

Lumikissa Babuli

Pulleavatsainen vekkuli

Lumikissa Babuli

Ystävä meille tuli

Talven se pihalla viihtyy vaan

Kevätaurinko sen sulattaa

Mukavat muistot siitä jää

Babuli uusi taas pyöritellään

Lumikissa Babuli

Pulleavatsainen vekkuli

Lumikissa Babuli

Ystävä meille tuli

Lumikissa Babuli

Pulleavatsainen vekkuli

Lumikissa Babuli

Ystävä meille tuli

(sävellys, sanoitus, laulu, kitarat, basso, kazoo: Jukka Koskinen)

Tässä alla lisää kivoja lumikuvia, joita lukijat lähettivät Etelä-Saimaalle. Kiitos kaikille kuvia lähettäneille.

Mikko Sokka Tässä leikitään kiehuvalla vedellä -25 asteen pakkasessa. Mikko Sokka kuvasi Simpeleellä, kun avovaimonsa Päivi Anttonen kokeilee somesta tuttua ilmiötä.

Eeva Talka Eeva Talka otti osaa kuluvan talven ilmiöön Lemillä ja askarteli puuhun lumijäniksen. Katsojan näkökulmasta riippuu, onko pupujussi halailemassa puita vai jostain syystä mäjähtänyt vasten puun runkoa.

Tiina Rapatti Tiina Rapatti lohti lumikarhun lappeenrantalaiselle pihalle, ja karhusta tuli heti lasten luottoratsu.

Veikko Hämäläinen Veikko Hämäläinen Imatralta lähetti kuvan, jossa jäälyhty on kuin hehkuva lumpeenkukka.

Irene Hovatov Tämä lumiukko tietää, että elämme kulkutautiaikaa. Lumiukko on Sallan tekemä, kertoo kuvan ottanut Irene Hovatov.

Kikka Mauranen Vehkataipalelainen kaivo on joko cool tai jo kyllästynyt lumeen. Kuvan otti Kikka Mauranen.

Jenna Ruohonen Vilkjärveläiseltä pihalta löytyvät näin komeat liinaharja ja lumilinna. Kuvan lähetti Jenna Ruohonen.

Marjatta Turunen Marjatta Turunen ilahtui tästä kaksikosta Lappeenrannan rantaraitilla. Lumiukkojen tekijä ei ole tiedossa.

Anne Nylund Anne Nylund antoi tulppaaneille jatkoaikaa ja lisävaloa ohikulkijoiden iloksi Lappeenrannassa.

Pirjo Tonder Lumen muovaamista harrastavan Pirjo Tonderin käsissä on syntynyt myös lumimuumi.

Pirjo Kohonen Pakkasukko on tässä ottamassa vastaan uutta vuotta 2021.