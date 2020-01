Me-talon toiminta jatkuu Lappeenrannan kaupungin rahoituksella. Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että Me-taloa rahoitetaan vuodeksi 2020.

Kaupungin avustus Me-talon toimintaan tälle vuodelle on 84 000 euroa. Summalla katetaan koordinaattorin palkkakulut ja Me-talon toimintamenot.

Me-talo on toiminut kauppakeskus Oprissa keväästä 2017 asti. Yhteisötilan toiminta käynnistettiin Me-säätiön rahoituksella ja säätiön suunnitelmissa on alusta asti ollut siirtää vastuu rahoituksesta kaupungille. Toimintaa on pyörittänyt Nicehearts-yhdistys.

Me-säätiö kattaa Me-talon tilavuokran Oprissa kesäkuun loppuun 2020 asti, mutta sen jälkeen toiminta siirtyy kaupungin rahoitettavaksi.

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan Me-talolle olisi tarjolla uudet tilat Raastuvankadulla sijaitsevasta entisestä päiväkodista, joka on kesäkuuhun asti Wolkoffin ravintolan väistötiloina. Raastuvankadun tilavuokran osalta rahoitus on toistaiseksi auki.

Hallitus päätti myös, että kaupungin tavoitteena on kehittää Me-talosta lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaamispaikka, jossa alueen järjestöt ovat mukana. Kaupungin suunnnitelmissa Me-talosta voitaisiin kehittää järjestötalo, jonka tilavuokria kattaisi useampi järjestö.