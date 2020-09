Vähän huteralta tuntui, mutta hyvin se lopulta meni, sanoo Elina Tiilikainen.

Palomies pelasti hänet juuri Kukkurilan entisen hoivakodin kolmannen kerroksen parvekkeelta nostoauton koriin, ja siitä turvallisesti maankamaralle.

Maahan päästyä palomies vielä varmisti, että Tiilikainen varmasti pääsee omin jaloin korista maahan ja liikkumaan.

– En ole ennen ollutkaan tuollaisessa korissa.

Piia Kaskinen Palomies Juha Kuolimo (vas.) ja paloesimies Mikko Kuismanen.

Viime viikolla ja tämän viikon maanantaina Kukkurilan entisen hoivakodin palovaroitin on soinut ja sprinklerit ovat pärähdelleet käyntiin tiheään tahtiin. Hoivakodin kolmas kerros on ollut tavallista paloherkempi, sillä pelastuslaitos on pitänyt siellä viikoittaisia harjoituksiaan.

Se harjoitteli tässä rakennuksessa ensimmäistä kertaa.

– Se, että pääsemme näin isoon ja sokkeloiseen rakennukseen harjoittelemaan, on hyvin harvinaista. Ja se, että pääsemme rakennukseen jossa on toimivat sprinklerit ja paloilmoittimet, on vielä harvinaisempaa, kertoo yksi harjoituksen suunnittelijoista, paloesimies Mikko Kuismanen.

Kuismasen mukaan palokunnat ovat päässeet Kukkurilan hoivakodin kaltaisiin harjoituskohteisiin ehkä viiden – kymmenen vuoden välein.

Hoivakoti päätyi harjoituskohteeksi sen takia, että sen asukkaat muuttivat kesällä Attendon uuteen hoivakoti Koskeen. Nyt tämä rakennus odottaa purkamistaan.

Piia Kaskinen Palomies vie rakennukseen savutuuletinta.

Talossa palaa oikea tuli ja suihkuaa oikea vesi

Entisen hoivakodin sisällä on neljä henkilöä kateissa. Palomiehet löytävät heidät kaikki, ja kantavat pihalle.

Hoivakodilla pidettyyn harjoitukseen osallistui 10 – 15 ihmistä kerrallaan, Imatran, Joutsenon ja Lappeenrannan palokunnista. He eivät tienneet harjoituksen sisällöstä etukäteen – ja siksi tämäkin juttu julkaistaan vasta nyt.

Kolmannessa kerroksessa palaa oikea tuli ja leviää oikea savu. Sitä on parempi olla hengittämättä.

Piia Kaskinen Nostoauto yletti kolmanteen kerrokseen helposti.

– Pistä kypärä päähän. Kaikilla oltava kypärät päässä, koska täällä käytetään paineellisia vesiletkuja. Jos tuo vesiletku hajoaa, niin sieltä tulee vettä paineella, Kuismanen opastaa.

Ohitse kulkee palomiehiä täysissä varusteissaan. Eräästä heistä kuuluu kova piippaus.

– Se johtuu siitä, että hänen mukanaan oleva paineilmapullo on melkein tyhjä.

Kun palo on sammutettu, palokunta tuulettaa vielä savut pois ja siivoaa veden lattioilta. Savutuulettimet pitävät melkoista meteliä. Niiden ohi kulkeminen melkein arveluttaa – savua imevien laitteiden on niin voimakas, että tuntuu vetävän kirjoituslehtiön kädestä.

Palokunta harjoitteli paikalla tiistaista perjantaihin. Palo syttyi kaikkina päivinä yhdeksän aikaan ja lopputyöt valmistuivat puolen päivän tienoilla.