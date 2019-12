Hakalilaisesta vanhasta navetasta kuuluu pörinää — Lappeenrantalaisten jenkkiautofanien kerhotila on sydäntalvellakin kovassa käytössä

Vanhoissa amerikkalaisissa autoissa parasta on ääni: tasaisen rauhoittava, matala murina, sanovat lappeenrantalaisen King street cruisers -jenkkiautokerhon jäsenet. Perinteikkääseen kerhoon kuuluu kymmeniä amerikkalaisiin autoihin hurahtaneita. V8-moottorin murinan lisäksi heitä viehättää menopelien kaunis ulkomuoto.



Kerhon pitkäaikainen jäsen Miia Rinne kiinnostui jenkkiautoista teini-ikäisenä kuunnellessaan niiden äänimaailmaa kauppakeskus Ison-Kristiinan nurkilla.

— Minulla kääntyi pää, kun pörisevä auto meni ohi.



Rinne alkoi haaveilla omasta jenkkiautosta ja ostikin sellaisen, kun pääsi töihin. Nyt hänen oma ylpeydenaiheensa on violetti Chevrolet Impala vuodelta 1966. Valittu violetti linja pysyy pienimmissäkin yksityiskohdissa:

— Kyllä kaverit nauroivat, kun maalasin uuden vaihdelaatikon violetiksi.

Auton kyydissä nököttää myös pehmolelupupu violetti nuttu päällään.

Harrastajia useammassa polvessa

Jenni Hirvinen Miia Rinne tykkää violetista väristä, mutta monet muut jenkkiautoharrastajat luottavat maltillisempiin väreihin, kuten kerman sävyyn.

Kerholla on oma talli Lappeenrannan Hakalissa sijaitsevassa vanhassa navetassa, johon mahtuu talvisäilytykseen kymmenisen jenkkiautoa. Autoilla kruisailu mielletään kesäiseksi harrastukseksi, mutta talli on talvisinkin aktiivisessa käytössä. Siellä kokoonnutaan ja kunnostetaan autoja.



Haastattelun aikana tallin ovesta kurkistaa autoharrastaja Reima Vesalan poika, joka pyytää päästä talliin kunnostamaan autoaan. Paikka on vapaana, joten tila järjestyy. On yleistä, että perheet harrastavat jenkkiautoja yhdessä, selittävät kerhon jäsenet. Syynä on se, että harrastukseen kasvaa kiinni, kun on pienestä saakka tallilla. Myös Reima Vesala hankki ensimmäisen jenkkiautonsa lähes 40 vuotta sitten serkkunsa innoittamana.

— Kipinä lähti siitä, kun pääsin serkkupojan Chrysler New Yorkerin kyytiin 15-vuotiaana.



Yksi kerhon pitkäaikaisimmista jäsenistä Heikki Pekkanen hankki vuosimallin 1965 Ford Mustanginsa huimat 38 vuotta sitten.

— Siihen on tullut uhrattua aikoinaan kaikki mahdollinen vapaa-aika, Pekkanen kertoo nauraen.



Kerhon puheenjohtajalla Timo Hakalinillakin on jenkkiautohistoriaa jo 30 vuoden edestä. 1980-luvun lopulla hän hankki ensimmäisen jenkkiautonsa ja nykyisin ajelee kesäisin Ford Thunderbirdillä vuodelta 1967.

Harrastajista osalla on koulutusta autojen korjailuun, ja ammattilaiset jakavat oppeja heillekin, joilla ei ole.



Yhteisössä jaetaan auliisti niin autojen varaosia kuin teknisiä neuvojakin. Osa varaosista täytyy tilata suoraan Yhdysvalloista netin kautta.



Harrastajien laskelmien mukaan yhdistys on Suomen kolmanneksi vanhin jenkkiautoharrastajien kerho. Juuri ennen joulua yhdistys täyttää pyöreitä vuosia, tasan 40. Kesäisin, elokuussa, King street cruisers on mukana järjestämässä cruising-tapahtuman Lappeenrannassa.



Kruisailu pitää pintansa, vaikka nykyään nuorilla on monia harrastuksia, joista valita. Jäsenmäärä on harrastajien mukaan ollut hienoisessa nousussa.

