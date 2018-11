Ikävalko pyrkii eduskuntaan — Vastakkainasettelua ja eriarvoistumista vastaan

Keskustanaisten Karjalan piiri ja Keskustan Korven ja Aholan paikallisyhdistys esittävät Johanna Ikävalkoa Karjalan piirin kansanedustajaehdokkaaksi.

Ikävalko on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja hän opiskelee yhteiskuntatieteitä Itä-Suomen yliopistossa. Hän on virkavapaalla Joutsenon vastaanottokeskuksesta, jossa työskentelee sosiaaliohjaajana. Hän on toiminut aiemmin kansanedustaja ja ministeri Kimmo Tiilikaisen maakunta-avustajana.

— Vastakkainasettelu ja eriarvoistuminen ovat yhteiskunnan suurimpia uhkia. Haluan osaltani olla pysäyttämässä tätä negatiivista kehitystä. Terve yhteiskunta pystyy kannattelemaan heikompiosaisia ja kannustamaan vahvoja työskentelemään yhteisen hyvän eteen, Ikävalko kommentoi.

Ikävalko on 40-vuotias neljän lapsen äiti. Hän on Keskustan Lappeenrannan kunnallisjärjestön puheenjohtaja, ensimmäinen varavaltuutettu sekä lasten ja nuorten lautakunnan jäsen.