Toimitusjohtaja Ilkka Kinnunen on tyytyväinen katsastusbyrokratian vähentyessä. Hän uskoo, että uusien työntekijöiden palkkaaminen helpottuu katsastustoiminnan toimilupasääntelyn kevenemisen mukana. Toimilupasääntely kevenee tämän vuoden lopussa.



Jatkossa katsastusluvat myönnetään toimijakohtaisina, ei toimipaikoittain kuten nykyisin. Katsastus Kinnusella on Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa yhteensä kuusi asemaa.

— Byrokratia on ollut alalla tiukkaa, ja on hyvä, että sitä puretaan. Meillä on pitänyt tähän asti olla joka asemalla vastaava henkilö. Jatkossa tarvitaan vain yksi henkilö, jolla on kaikki oikeudet. Vastaavia henkilöitä on ollut vaikea saada joka asemalle, ja toimintaa on jouduttu jopa karsimaan. Muutos tulee helpottamaan työvoiman saantia, Kinnunen kertoo.



Hallitus esitti katsastustoiminnasta annetun lain muutoksen vahvistamista toissa viikolla. Muutoksen on määrä tulla voimaan marraskuun alusta.