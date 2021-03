Koronavirus jyllää Voisalmen koulussa: jälleen yksi luokka karanteeniin

Koulussa on nyt kolme luokkaa asetettu karanteeniin. Koko koulun siirto etäopetukseen olisi äärimmäinen toimi.

Voisalmen koulussa on ilmennyt jälleen kaksi uutta koronavirustartuntaa. Lappeenrannan kaupunki tiedottaa, että yksi luokka asetettiin lauantaina iltapäivällä karanteeniin, joka kestää 30. maaliskuuta saakka.

Voisalmen koulussa on nyt yhteensä kolme luokkaa karanteenissa. Karanteenissa on sekä oppilaita että henkilöstön jäseniä.

Muilta osin Voisalmen koulun arki jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Koulun rehtori on tiedottanut huoltajille asiasta ja informoi heitä tarvittaessa vielä tarkemmin tilanteeseen liittyen.

– Noudatamme tietenkin koulussa kaikkia käytössä olevia suosituksia, Voisalmen koulun rehtori Jyrki Auronen sanoo tiedotteessa.

– Korostamme perusasioita kuten käsihygieniaa, oikeaoppista yskimistä ja riittäviä etäisyyksiä ja pidämme luokat erillään toisistaan porrastamalla liikkumista ja ruokailua.

Välitunneilla oppilaat saavat olla vain oman luokan oppilaiden kanssa. Henkilökunta käyttää maskeja tai visiirejä. Vuosiluokilla 6–9 on vahva maskisuositus.

Pientä huolta on ilmassa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on yhteydessä altistuneisiin.

Kaupunki on viikonlopun aikana kysynyt Eksotelta, riittävätkö koulun nykyiset toimintamallit epidemian leviämisen ehkäisemiseen.

– Eksoten mukaan uusiin toimiin ei toistaiseksi ole tarpeen ryhtyä, opetustoimenjohtaja Mari Routti sanoo.

Hän kertoo, että asiasta on eilen tiedotettu koko koulun oppilaille, henkilöstölle ja huoltajille. Routin mukaan pientä huolta on ilmassa, sillä hän ja Auronen ovat saaneet kymmenkunta yhteydenottoa, joihin he ovat vastanneet.

Suomessa jatkotartunnat kouluissa ovat harvinaisia

Eksoten tartuntataudeista vastaavan ylilääkärin Sami Raasakan mukaan Suomessa kouluissa tapahtuvat jatkotartunnat ovat edelleen hyvin harvinaisia.

– Kouluissa oppilaiden suojaamiseksi tehdyt toimet ovat paljon laajempia kuin missään muissa elämän tilanteissa on mahdollista toteuttaa, Raasakka sanoo tiedotteessa.

Hän mukaansa kokonaisen ison koulun siirtäminen etäopetukseen olisi varsin äärimmäinen toimi. Tartuntatilannetta seurataan, ja toimien hyödyt sekä haitat punnitaan tarkasti ennen päätösten tekemistä.

Alueellinen tilannekuvaryhmä kokoontuu tiistaina.