Taipalsaari haastattelee viisi hallintojohtajaksi haluavaa

Taipalsaaren kunta jatkaa hallintojohtajan viran täyttöprosessia. 14:stä virkaan hakeneesta viisi kutsutaan haastatteluihin.

Haastattelukutsun saavat oikeustieteen kandidaatti Jouko Kervinen, kauppatieteiden maisteri Jarkko Koho, kauppatieteiden maisteri Jussi Stoor, tradenomi (amk) Raikko Törönen ja kauppatieteiden maisteri Juha Vuorela.

Hakijoista Kervinen toimii tällä hetkellä Etelä-Karjalan liiton vs. hallinto- ja kehittämisjohtajana, Koho Elvera Oy:n talousjohtajana, Törönen Imatran kaupungin talous- ja rahoitussuunnittelupäällikkönä ja Vuorela Parikkalan kunnan hallintojohtajana. Yrittäjänä toimiva Stoor on Lemin entinen kunnanjohtaja.

Taipalsaaren kunnan hallintojohtajan virka on ollut täyttämättä viime marraskuusta lähtien. Kunnanjohtaja on hoitanut myös hallintojohtajan tehtävät, mutta erillisen hallintojohtajan työpanos on katsottu kunnassa tarpeelliseksi.