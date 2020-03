Huomasitko sinä värikkäänä hehkuvan taivaan perjantai-iltana?

Revontulet leiskuivat Etelä-Karjalan taivaalla kuten koko Suomessa lauantain vastaisena yönä.

Etelä-Saimaan valokuvaaja Kai Skyttä kuvasi taivaantulia Imatralla, ja myös Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan taivaanvahdissa oli kuvia Lappeenrannan öisestä taivaasta.

Ursan tiedottajan Anne Liljeströmin mukaan perjantain revontulet olivat usean eri sattuman summa.

Revontulet johtuvat Auringosta, joka lähettää varattuja hiukkasia ympärilleen avaruuteen. Ilmiötä kutsutaan aurinkotuuleksi.

Tällä kertaa aurinkotuulessa oli puuska, joka osui maapalloon, ja aiheutti koko maahan revontulia.

Revontulia edes auttoi se, että koko maassa oli selkeää, joka on melko harvinaista, Liljeström kertoo.

– Samaan aikaan oli myös kevätpäiväntasaus, jolloin maapallo on otollisesti kääntyneenä Auringon magneettikenttää vasten. Tilastollisesti kevät- ja syyspäiväntasauksien kieppeillä tulee piikki revontulissa, hän sanoo.

Himmeät revontulet mahdollisia neljän viikon päästä

Auringolla on 11 vuoden mittainen aktiivisuussykli. Tällä hetkellä aurinko on Anne Liljeströmin mukaan hyvin hiljainen, ja sen magneettikenttä on vaisu. Tämän vuoksi revontulet ovat nyt harvinaisia kaikkialla Lapin eteläpuolella, myös Etelä-Karjalassa.

Jos auringossa olevat aktiiviset alueet säilyvät pitkään, niin revontuliin tulee neljän viikon toistuvuus. — Ari Viljanen

Ilmatieteen laitoksen tutkijan Ari Viljasen mukaan perjantain kaltaisen himmeän revontulen voi mahdollisesti havaita uudestaan neljän viikon päästä.

– Aurinko pyörähtää akselinsa ympäri neljässä viikossa. Jos auringossa olevat aktiiviset alueet säilyvät pitkään, niin revontuliin tulee neljän viikon toistuvuus, hän kertoo.

Anne Liljeströmin arvion mukaan satunnainen havaitsija voi nähdä Etelä-Karjalassa himmeitä revontulia keskimäärin kerran tai kaksi vuodessa.

Kai Skyttä Revontulia voi havaita kirkkaalla säällä pimeässä. Nämä revontulet on kuvattu Imatran Mellonmäeltä.

Kirkkaita revontulia vasta vuosien päästä

Paras paikka revontulien näkemiseen on sellainen alue, josta näkee pohjoisen suuntaan kohti horisonttia niin, ettei edessä ole puita tai rakennuksia, Liljeström ohjeistaa revontulien bongaajia.

– Revontulet ovat tyypillisesti etelässä himmeitä, joten mitä pimeämpää ja mitä vähemmän valoa, niin sitä paremmin ne erottaa.

Kirkkaita revontulia Etelä-Karjalassa ei ole Liljeströmin mukaan odotettavissa seuraavaan pariin vuoteen.

– Kirkkaita revontulia voi olla odotettavissa taas, kun Auringon magneettinen aktiivisuus on kohonnut riittävästi. Tähän menee vielä muutamia vuosia.

Revontulia voi havaita kaikkina muina vuodenaikoina, paitsi kesällä, jolloin ei ole tarpeeksi pimeää. Liljeström huomauttaa, etteivät revontulet vaadi kovaa pakkasta, niin kuin monet kuvittelevat.

– Kovalla pakkasella taivas on usein kirkas, joka edes auttaa revontulien näkemistä. Lämpötilalla ei muuten ole väliä, hän sanoo.