Imatran terästehtaalla on takana hurja rekrytointivuosi Ovako palkkasi vuoden mittaan Imatralle yli 100 uutta työntekijää, henkilöstövahvuus kasvoi yli 90 ihmisellä.

Imatran terästehtaalla työskentelee nyt yli 600 ihmistä. Kulunut vuosi oli rekrytointien suhteen hurja. Ovako palkkasi Imatralle vuoden mittaan yli 100 uutta työntekijää. Syynä olivat myönteiset tulevaisuudennäkymät ryyditettynä eläköitymisillä.

— Tulevana vuonna ei samanlaista määrää väkeä palkata missään tapauksessa, mutta rekrytointeja jatketaan tarpeen mukaan, kertoo Imatran tehtaan johtaja Janne Pirttijoki.

Osalla uusista teräksentekijöistä on edelleen menossa koulutusvaihe.

— Henkilöstöinvestointien hyötyjä ei ole vielä saatu ulos täysimääräisesti.

Eläkeiässä ensi vuonna noin 10 ihmistä

Etelä-Karjalan alueella on paljon vapaata työvoimaa, mutta motivoituneiden tekijöiden löytäminen on aina haaste, tietää Pirttijoki.

— Meillä rekrytointiprosessi on onnistunut aika hyvin. Lähtijöitä ei ole hirveästi ollut.

Ensi vuonna Imatran tehtaalla saavuttaa eläkeiän kymmenkunta ihmistä. Heidän lähtösuunnitelmistaan työnantaja ei vielä tiedä.

Syksyllä Ovako ulkoisti tarvike- ja standardivaraosien varastointi- ja jakelupalvelunsa Würthille. Trukkikalustokin päädyttiin vuokraamaan Toyotalta ja Kalmarilta.

— Noissa toiminnoissa työskennelleille osoitettiin muuta työtä tehtaalta.

Ensi vuonna tehtaalla toteutuu useiden miljoonien eurojen investointi, uusi vakuumipumppu. Siihen Ovako sai myös työ- ja elinkeinoministeriöltä 994 000 euron energiatuen.