Koronaepidemiaan varautuva Eksote avasi Armilan sairaalassa tyhjillään olleen osaston ja rekrytoi töihin eläkeläisiä sekä opiskelijoita

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on avannut Armilan sairaalassa osaston, joka on ollut suljettuna. Entinen osasto 6 on nyt osasto 7.

– Tämä ei ole koronaosasto. Potilaat tulevat meille päivystyksestä ja keskussairaalan eri osastoilta, kertoo toimipisteen vastaava Hanna Järveläinen.

Tilaa osastolla on 25 potilaalle. Kun se avattiin tiistaina, osastolle tuli viisi potilasta, ja keskiviikkona tuli toiset viisi.

– Osastoa ei voi täyttää kerralla, vaan potilaita lisätään asteittain, Järveläinen sanoo.

Toiminta jatkuu osasto 7:llä tämän kevään aikana niin pitkään kuin se on tarpeen.

Hoitajat siirtyvät osasto 7:lle muista Eksoten yksiköistä

Nyt käyttöön otettu osasto tyhjeni silloin, kun uusi K-sairaala valmistui.

Tilat otettiin käyttöön korona-epidemiaan liittyvänä varautumistoimenpiteenä.

– Ennakoimme sitä tilannetta, että tarvitsemme lisää laitospaikkoja, Järveläinen kertoo.

Hoitajat siirtyvät osasto 7:lle muista Eksoten yksiköistä.

– Meillä on hyvä miehitys, saimme riittävästi sairaanhoitajia ja lähihoitajia.

Samaan aikaan Eksote rekrytoi töihin hiljattain eläköityneitä terveydenhuollon ammattilaisia ja terveydenhuoltoalan opiskelijoita.

– Vaikka korona ei vielä pahemmin jyllää täällä, meidän pitää ennakoida asioita. Vakituisen henkilökunnan pitää saada pidettyä lomia ja vapaita levätäkseen. Ja jos korona pahenee, meillä on valmiina henkilökuntaa, Järveläinen sanoo.

Mika Strandén Varsinaiselle koronavastaanotolle on Armilassa erillinen sisäänkäynti.

"Kohta alkaa olla talo täynnä"

Osasto 7:n naapurissa on toinen vastikään uudestaan avattu osasto. Viime viikolla Taipalsaaren vuodeosasto siirtyi osasto 5:n tiloihin käyttövesiputkiremontin vuoksi. Potilaspaikkoja sillä osastolla on 27.

– Kohta alkaa olla talo täynnä, Järveläinen toteaa.

Koronapotilaille tarkoitetun infektiovastaanoton tiloihin on oma sisäänkäyntinsä Armilan terveyskeskuksen puolella.