Lappeenrantalaisen vanhuksen murhasta syytteessä oleva nuori mies on Etelä-Karjalan käräjäoikeuden välipäätöksellä määrätty mielentilatutkimukseen. Oikeuden pääkäsittely jatkuu tutkimuksen valmistuttua.

Jutun syyttäjä vastusti mielentilatutkimusta.

Syytteen mukaan iäkkään naisen henkilökohtainen avustaja murhasi tämän 9. syyskuuta naisen asunnossa lyömällä ja kuristamalla. Teon motiivina on ollut rahapula, mikä on liittynyt päihde- ja peliriippuvuuteen.

Syytetty on myöntänyt väitetyt menettelyt pääpiirteittäin, mutta myöntänyt syyllistyneensä korkeintaan tappoon.

Syyttäjän mukaan päihderiippuvuus ja masennus eivät vaikuta syyntakeisuuden arviointiin

Mies on pyytänyt, että hänen mielentilansa määrätään tutkittavaksi. Hän on perustellut pyyntöään sillä, että hänellä ei ole aiempaa rikoshistoriaa ja hän on kärsinyt pitkään vakavasta masennuksesta. Lisäksi perusteena on hänen nuori ikänsä ja rikoksen vakavuus.

Syyttäjän mukaan asiassa ei ole ilmennyt viitteitä siitä, että syytetyn kykyä ymmärtää tekoaan olisi syytä epäillä, eivätkä päihderiippuvuus ja masennus vaikuta arviointiin syyntakeisuudesta.

Käräjäoikeuden mielestä, vastoin syyttäjän näkemystä, asiassa esille tulleet seikat antavat aiheen epäillä syytetyn mielentilaa teon hetkellä, eikä käräjäoikeuden ole mahdollista arvioida syyntakeisuutta ilman tutkimusta.

Oikeus katsoi tutkimuksen tarpeelliseksi

Käräjäoikeus katsoo välipäätöksessään, että erityisesti se, että vailla rikollista taustaa ollut nuorehko mies on yhtäkkiä päättänyt surmata pitkäaikaisen asiakkaansa, antaa aiheen epäillä sitä, onko mies ollut teon hetkellä täysin syyntakeinen.

Samaa voi päätellä tavasta, jolla surmaaminen on tapahtunut ja syytetty teon jälkeen toiminut, yhdessä oikeuteen annetun lääkärinlausunnon kanssa.

Näin ollen käräjäoikeus katsoo syytetyn mielentilan tutkimisen perustelluksi ja tarpeelliseksi.

Syytetty pysyy vangittuna odottamassa jutun jatkokäsittelyä.