Lappeenrannan päättäjät arvioivat päätöksenteon ilmapiirin maan kärkeen, kriitikoitakin on – Politiikan konkari Juha Turkian mukaan Lappeenrannan tauti ei ole vielä lähtenyt

Kuntaliiton ja Åbo Akademin tutkimuksessa Lappeenrannan päätöksentekoilmapiiri on valtakunnallista keskiarvoa parempi. Vaikka kuluvalla valtuustokaudella on ollut paljon vaikeita päätöksiä, lukema on sama kuin vuonna 2017.