Venäläistaho tarjosi Virmutjoen koulusta 40 000 euroa — Ruokolahden kunnanjohtaja esittää, että tarjous hylätään: "On perustellumpaa jatkaa entisen kyläkoulun myyntiä"

Ruokolahden kunnanhallitus ottaa kantaa Virmutjoen lakkautetun koulun myyntiin kokouksessaan ensi maanantaina.

Käsittelyssä on lokakuussa saatu 40 000 euron ostotarjous.

Tarjouksen jätti venäläistaho, joka suunnittelee majoitusliiketoiminnan aloittamista kiinteistössä.

Kokouksen esityslistalta selviää, että kunnanjohtaja Tuomo Sallinen esittää kunnanhallitukselle tarjouksen hylkäämistä, koska ostajaehdokkaan liikeidea ja suunnitelmat eivät vakuuta.

— Ostajaehdokkaan toimittama liiketoimintasuunnitelma on yhden sivun mittainen, ja on todettava, että sen perusteella on äärimmäisen haasteellista tehdä uskottavaa yritystoimintaa Suomessa, esityslistalla lukee.

Aiemmat kokemukset eivät puolla

Kielteistä suhtautumista perustellaan myös aiemmilla kokemuksilla.

Monet venäläisten yrittäjien Etelä-Karjalan maaseutukuntiin sijoittuvat matkailuhankkeet eivät ole edenneet tai menestyneet odotetulla tavalla, esityslistalla sanotaan.

Kunnanjohtajan mukaan 40 000 euroa ei ole niin merkittävä summa, että kunnan kannattaisi ottaa riski mahdollisista ongelmista ja niiden selvittämiseen liittyvistä prosesseista.

— Asiasta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella kunnan on perustellumpaa jatkaa entisen kyläkoulun myyntiä, esittää Sallinen kunnanhallitukselle.

Ostotarjouksen lopullisesti hylkää tai hyväksyy kunnanvaltuusto, jolle asia etenee kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen.

Alun perin pyynti oli 90 000 euroa

Virmutjoen koulun myynti aloitettiin jo viime vuonna. Alun perin kunta pyysi kiinteistöstä 90 000 euroa. Sittemmin hintaa on tiputettu 50 000 euroon.

Kysyntä on osoittautunut kuitenkin laimeaksi.

Vuosi sitten pidetyssä nettihuutokaupassa kiinteistöstä tarjottiin 21 000 euroa. Kunta ei hyväksynyt tarjousta, vaan päätti jatkaa myyntiä.

Tänä vuonna kohde laitettiin uudelleen huutokauppaan. Jälleen tuloksena oli vesiperä.

Vesivahinko mutkistaa myyntiä

Sittemmin tilanne on vain hankaloitunut elokuussa 2019 paljastuneen vesivahingon vuoksi.

Vesivahingon jälkien korjaamisen arvioidaan maksavan noin 15 000 euroa. Mikäli remontti päätetään tehdä, tulee nämä kustannukset huomioida kiinteistön myyntihinnassa, kunnanhallituksen esityslistalla todetaan.

Remontista ei ole tehty vielä päätöstä. Kunnan teknisten palvelujen lautakunnan on määrä päättää asiasta loppuvuoden aikana.

Jos Sallisen esitys hyväksytään, kunta jatkaa edelleen Virmujoen koulun myyntiä.

—Niin kauan jatketaan, kunnes se menee kaupaksi, Sallinen sanoo puhelimessa.

"Kenelle tahansa ei myydä"

Kenelle tahansa entistä koulua ei kuitenkaan myydä?

Näin voi sanoa, Sallinen vahvistaa.

Esimerkiksi venäläistahon ostotarjoukseen sisältyy Sallisen mukaan selviä riskejä. Yrityksellä on liiketoimintaa tällä hetkellä vain Venäjällä, ja suunnitelmat Ruokolahdella aloitettavasta majoitus- ja ravitsemustoiminnasta ovat huomattavan ylimalkaiset.

— Ei haluta ottaa minkään tahon kohdalla sitä riskiä, että kiinteistö jää lopulta kunnan käsiin, Sallinen sanoo.

Syynä ovat muun muassa suuret purkukustannukset, jotka arvioidaan 60 0000—70 000 euroksi.