Iranilaismies pyrki väärennetyllä passilla ja Pietarin Allegro-junalla Suomeen: kahden iranilaismiehen puhelimista löytyi useita valokuvia etsintäkuulutetuista Euroopan passeista

Rajavartiolaitos epäilee kahta Suomessa asuvaa iranilaismiestä laittoman maahantulon järjestämisestä, tiedottaa Kaakkois-Suomen rajavartiosto.

Heitä epäillään väärennetyn Ranskan passin hankkimisesta maanmiehelleen. Väärennetyn passin epäillään järjestyneen Malesiassa asuvan miehen kautta.

Rikosepäily paljastui, kun Venäjän rajaviranomaiset estivät iranilaismiehen matkustamisen Pietarista Helsinkiin Allegro-junalla 22. toukokuuta 2019.

Iranilaismies esitti Schengen-alueelle oikeuttavana matkustusasiakirjana väärennetyn Ranskan passin. Venäjän rajaviranomaisille selvisi, että mies oli saapunut Moskovaan 21. toukokuuta 2019 Iranin passilla, jossa oli aito Venäjän viisumi.

Kaakkois-Suomen rajavartioston ja Venäjän rajaviranomaisten tietojenvaihdon avulla Suomessa asuvaa iranilaiskaksikkoa voitiin epäillä laittoman maahantulon järjestämisestä.

Rajavartiolaitoksen esitutkinnan perusteella voidaan epäillä, että Venäjältä Suomeen pyrkinyt iranilaismies on maksanut noin 4 500 euroa väärennetystä Ranskan passista ja laitonta matkaa on valmisteltu jo talvella 2019.

Lisäksi esitutkinnassa selvisi, että molempien rikoksesta epäiltyjen puhelimista löytyi useita valokuvia eri Euroopan maiden passeista, jotka ovat kadonneiksi tai varastetuiksi ilmoitettuja ja siten etsintäkuulutettuja.

Esitutkintaan liittyen toinen Suomessa asuvista iranilaismiehistä on vangittuna. Rikosepäilyn esitutkinta on valmistunut, ja se on siirretty Itä-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaa varten.

