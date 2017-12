Lemin monitoimimies Juha Junnonen ilahduttaa ilotulituksillaan ja vannoo yhteisöllisyyden nimeen: "Hyvinvointi lähtee yhteisöstä ja siitä, että autetaan toisia niin paljon kuin pystytään Juha Junnonen on ollut monessa mukana Lemillä vuosikymmenten varrella, ja ilotulitusten järjestäminen on yksi tapa tuottaa iloa ympärille. Yhteisöllisyys ja halu auttaa lennättävät 70-vuotiasta edelleen paikasta toiseen. Mika Strandén Juha Junnosella on kaikki valmiina sunnuntai-illan ilotulitusta varten. Junnosen mukaan kaupungit ja yhteisöt panostavat näytöksiin vähemmän kuin takavuosina.

Juha Junnosen autotalliin astuessa huomaa, että uusi vuosi on ovella. Paukkuja ja putkia lepää laatikoissa ja muoveissa runsaasti, ja ilotulitemestari itse vaikuttaa myös odottavan jo h-hetkeä.

— Olen kierrellyt tekemässä ilotulituksia siellä täällä. Nyt olen kolmatta vuotta putkeen Mikkelissä, Junnonen kertoo.

Toimittajan töistä eläkkeelle 10 vuotta sitten jäänyt Junnonen tutustui ruutiin jo nuorena. Isän haulikkoon ladattiin itse patruunat, ja ruudin voima piti päästä kokeilemaan.

— Vedin uuninpankolle viivan ja sytytin. Kun se sähähti ja poltti rystysiä, ymmärsin, ettei ruuti ole leikkikalu vaan apuväline.

Kiinnostus ilotulitteita kohtaan heräsi 1990-luvulla, kun lemiläiset pyysivät, että ihmiset voisivat koota tulitteita yhteen paikkaan ja VPK ampuisi ne. Sitä kautta 20 vuotta Lemin VPK:ta vetänyt mies päätyi kurssille ja sai luvat suorittaa ilotulituksia.

Sää voi vaikeuttaa näytöstä

Ilotulituksissa on etenkin säähän liittyviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa lopputulokseen. Jos tuuli puhaltaa yli 14 metriä sekunnissa tai pilvet ja sumu estävät näkyvyyden, taidonnäyte ei saavuta täysiä mittasuhteita. Vaaratilanne voi syntyä silloin, jos ajopanos ei toimi oikein ja pamauksen ajoitus menee pieleen.

— Ilotulituksen SM-kisoissa eräällä ryhmällä iso pommi pamahti noin 10 metriä yleisön yläpuolella, ja lähes koko saaren aluskasvillisuus syttyi tuleen. Kerran taas oli niin kova myräkkä ja tuuli, että putket eivät meinanneet pysyä pystyssä. Kokonaan ampumista ei ole tarvinnut perua koskaan, mutta joskus vesisade on ollut niin rankka, että ruuti ei yksinkertaisesti meinaa palaa, 10 kertaa kansallisista ilotulitustitteleistä kilpaillut Junnonen muistelee.

Jotkut pitävät rakettien ampumista turhana ja symbolisena rahan hukkaamisena taivaalle. Junnonen korostaa, että mielipiteitä on monenlaisia ja saastetta maailmaan syntyy monella muullakin tavalla.

— Kauneimmissa pommeissa on sellaisia metalleja, jotka eivät oikein luontoon kuulu. Saasteet ovat yleisesti ongelma, ja niitä saisi tulla mahdollisimman vähän. Toisaalta ajetaanhan formuloitakin.

Yhteisöllisyys kantaa

Lahnajärven rannalla asuvan Junnosen nimi lienee kaikille lemiläisille tuttu. Vuonna 1969 syntymäkuntaansa Etelä-Suomen kierrokselta palannut monitoimimies on tehnyt paljon Lemin ja lemiläisten eteen, ja luottamustoimia sekä rooleja eri järjestöissä on kertynyt vuosikymmenten aikana lukuisia. Taustalla on aina ollut halu luoda ympärille yhteisöllisyyttä.

— Jos kylällä ei kukaan oikein tee esimerkiksi ilotulitusta, mielelläänhän sen järjestää. Nyt järjestimme talkoovoimin itsenäisyyspäivän tulituksen Finlandian tahdissa, ja siitä oli ilmeisesti tykätty. Kun on saanut opit aikanaan ja ampujia tarvitaan, tulee luvattua lähteä ampumaan.

Junnonen harmittelee, että nuoriso ei nykyään ole kovin kiinnostunut yhteisistä asioista ja jo koulussa opetetaan, että kaikesta täytyy saada palkkaa. Pienessä kunnassa yhteisöllisyyden ja vapaayhteistyön merkitys korostuvat.

— Ei yksin kukaan saa asioita ja tapahtumia aikaiseksi, vaan hyvinvointi lähtee yhteisöstä ja siitä, että autetaan toisia niin paljon kuin pystytään.

Ensi vuonna kevyen liikenteen väylä

Mika Strandén Junnosen vieressä palava bengalitikku on tähtisadetikkua muistuttava kuumalla kirkkaalla liekillä palava koristetikku.

Seuraavana Junnosen haaveena on saada talkootyönä rakennettua liikenneturvallisuuden parantamiseksi kevyen liikenteen väylä Lemille. Suunnitelma on jo pitkällä, ja materiaalirahoituksista on saatu sovittua useamman tahon kanssa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ei ole tulossa rahaa projektia varten, mutta lupien hakua ja suunnittelua varten luvattu apua. Junnonen arvelee, että ensi vuoden aikana asia ottaa askeleita eteenpäin.

Aktiivinen toimija on paahtanut menemään jo monta vuosikymmentä, mutta jossain kohtaa vauhdin täytyy hidastua. Se hetki ei kuitenkaan ole vielä, vaan virtaa riittää. Suurin haaste menoille löytyy omasta kodista.

— Eivätkö nämä presidentitkin aina tee niin pitkään kuin kansa antaa myöten? Vaimon mukaan vähän enemmän saisi kuulemma olla kotona, sillä täälläkin olisi kaikenlaista puuhasteltavaa.

Juha Junnonen

70-vuotias.

Syntynyt ja asuu Lemillä.

Naimisissa, kaksi lasta ja neljä lastenlasta.

Asui Lahdessa, opiskeli Riihimäellä ja työskenteli Helsingissä ennen paluutaan Etelä-Karjalaan vuonna 1969.

Jäi eläkkeelle toimittajan työstä 10 vuotta sitten.

Koulutukseltaan tietoliikenneteknikko.

Toiminut kunnallispolitiikassa ja useiden eri järjestöjen sekä yhdistysten tehtävissä Lemillä.

"Pakolaisasia pitäisi ratkaista"

Mistä innostuit viimeksi?

— Kesken oleva innostuminen on tuo kevyen liikenteen raitti. Sen haluaisin viedä läpi.

Kehen haluaisit tutustua?

— En ehkä Vladimir Putiniin, vaikka aika paljon Venäjällä mielellään käynkin. Yleisesti kiinnostavat eksoottiset tilanteet, joissa tulee luotua yllättäviä ihmissuhteita. Olen ollut esimerkiksi venäläisen öljynjalostamojohtajan vieraana ja siellä tutustunut mieheen, joka on pappi ja opettaa pietarilaisessa yliopistossa. Hän on käynyt Suomessakin usein.

Mikä ongelma maailmassa pitäisi ratkaista?

— Tämä pakolaisasia. Pääsisimme ehkä jonkinlaiseen käsitykseen siitä, kuka asuu missäkin.

Mikä hävetti viimeksi?

— Itsenäisyyspäivän juhlassa äänentoisto paukahti niin perusteellisesti, että ihmiset säikähtivät. Se ei edes selvinnyt, mikä sen aiheutti.

Mitä mietit saunassa?

— 95-vuotias isäni on ollut käymässä, ja hänen kanssaan on mietitty, mikä merkitys saunoilla on. Viimeksi tosin mietin pääni puhki saunassa sitä, miksei valokuituvalon projektori pala.