LAB-ammattikorkeakoulusta helmikuussa valmistuneet

Etelä-Saimaa julkaisee LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden nimiä. Nämä valmistuneet ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen.

Hotelli- ja ravintola-ala

Restonomi (AMK), Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus: Jauho Emmi, Lappeenranta; Kurkinen Kari, Lappeenranta; Pitkänen Ari, Helsinki

Restonomi (AMK), Degree Programme in Tourism and Hospitality Management: Tran To Linh, Ulkomaat

Liiketalous

Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus: Dufva Noora, Kotka; Joensuu Juuso, Lahti

Tradenomi (AMK), Degree Programme in International Business: Farzalyeva Daria, Ulkomaat; Ogneva Ekaterina, Ulkomaat; Okhotnikova Maria, Ulkomaat

Tradenomi (ylempi AMK), Master’s Degree Programme in International Business Management: Lilloiva Katriina, Lappeenranta

Muotoilu

Muotoilija (AMK), Muotoilun koulutus: Hoppula Laura, Joensuu

Medianomi (ylempi AMK), Köntti Maija, Tampere

Sosiaali- ja terveysala

Ensihoitaja (AMK), Piiroinen Joonas, Mikkeli; Salokangas Roosa, Seinäjoki

Fysioterapeutti (AMK), Hautakangas Laura, Helsinki; Jokinen Suvi, Lahti

Sairaanhoitaja (AMK), Helko Satu, Lahti; Mazengo Jane, Lahti; Oksanen Riikka, Lahti; Ruuskanen Janna, Lahti; Saloranta Moona, Orimattila

Sosionomi (AMK), Kettunen Fanni, Lahti; Moisio Topi, Lahti; Muurinen Henna, Ruokolahti;

Tyni Ida, Lahti

Terveydenhoitaja (AMK), Laitinen Sara, Lappeenranta

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Tuomola Katja, Heinola; Pietilä Nelli, Vantaa

Sosionomi (ylempi AMK), Kokkonen Sanna, Lappeenranta

Tekniikka

Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus: Erkan Volkan, Lahti

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, Kurkin Nikita, Ulkomaat;

Lukina Viktoriia, Ulkomaat; Pellinen Juuso, Kotka

Insinööri (ylempi AMK), Aaltonen Jani, Hollola; Matkala Niina, Hyvinkää