Viestivihko on ollut yleinen käytäntö palvelutaloissa. Vanhuksen luona käyneet hoitajat ovat kirjoittaneet siihen omaisille tiedoksi, miten päivä on mennyt. Vihkoon on kirjattu, jos vanhus ei ollut suostunut syömään tai menemään vessassa, tai jos hän on ollut harvinaisen äreä tai apea.

Uuden tietosuojalain myötä viestivihkoihin ei voi jakaa yhtä paljon informaatiota.

— Nyt vihkoon voi kirjata vain yleisluontoisia arkipäiväisiä asioita, kuten sen, että shampoo on loppumassa, kertoo toiminnanjohtaja Marja Sormunen Imatran palvelutaloyhdistyksestä.