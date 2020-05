Johannes Salmisaari vastaa puhelimeen Oahun saarelta Havaijilta. Ruokolahtelaislähtöinen Salmisaari on päätynyt Tyynenmeren keskelle yllättävien käänteiden kautta, mutta silti omasta aloitteestaan.

Salmisaari suuntasi alkuvuodesta Kaliforniaan Berkeleyn yliopistoon yhdessä Aalto-yliopistosta tutun opiskelijakaverinsa Henrik Heleniuksen kanssa. Kampus jouduttiin kuitenkin sulkemaan vain puolitoista kuukautta sen jälkeen, kun opinnot Piilaaksossa alkoivat.

– Asuimme opiskelijasolussa, joka tuntui liian turvattomalta paikalta vallitsevassa tilanteessa. Aloimme tutkia, minne pääsisi mahdollisimman edullisesti niin, että perillä olisi turvallisemmat ja paremmat olosuhteet.

Surffaamaan saisi mennä

Kaksikolle selvisi, että lentoliput Yhdysvaltoihin kuuluvalle Oahun saarelle olivat erityisen edullisia. Paikka kuulosti houkuttelevalta myös siksi, että Salmisaari ja Helenius halusivat löytää paikan, jonne matkustaakseen ei tarvinnut lähteä maan ulkopuolelle.

– Havaijille kaikki lennot kulkevat joko San Franciscon tai Los Angelesin kautta, joten sen johdosta tämä oli kelpo vaihtoehto.

Perillä heitä odotti suljettu paratiisisaari, jonka kauneus on auennut heille toistaiseksi lähinnä Airbnb-asunnon ikkunasta.

– Täällä on oikeastaan kaikki kiinni. Poliisit kiertävät katuja ja pitävät huolen, ettei kukaan liiku missään. Täällä on voimassa laaja käsky pysyä sisätiloissa lukuun ottamatta välttämätöntä liikkumista. Myös luontopolut ovat kiinni, eikä rannalle saa mennä uimaan. Havaijin erikoisuus on, että surffaamaan saisi periaatteessa mennä, Salmisaari naurahtaa.

Kun taloustiedettä kotimaassa opiskeleva Salmisaari tammikuussa lähti vaihto-oppilaaksi Kaliforniaan perehtymään teknologiayrittäjyyteen, ei koronaviruksesta ollut vielä aavistustakaan.

– Lähdimme Kaliforniaan suurella innolla oppimaan ja ymmärtämään, miten maailma toimii tällä puolella palloa. Tavoitteena oli päästä tekemään mielenkiintoisia projekteja erilaisten ihmisten kanssa. Ymmärsin nopeasti, että tämä on ympäristönä sellainen, joka tukee vahvasti jokaista yksilöä ja puskee korkeisiin tavoitteisiin, Salmisaari kuvailee.

Yhteistyökumppanit Suomessa

Salmisaari kertoo, että kun yhteiskunnallinen tilanne alkoi Yhdysvaltain länsirannikolla kärjistyä, kannustettiin opiskelijoita ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Päästyään Havaijille Salmisaari ja Helenius saivat sitten idean, joka on pitänyt heidät neljän seinän sisälläkin kiireisinä. He perustivat Droppe.fi-palvelun, jonka tarkoituksena on auttaa tarvikepulasta kärsiviä sosiaali- ja terveysalan toimijoita ratkomalla esimerkiksi hygieniatarvikkeiden ja turvavälineiden toimitusketjuissa olevia ongelmia.

Asiakkaat ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti Suomessa toimivia yliopistosairaaloita, lääketukkuja sekä sairaalayhtymiä, mutta neuvotteluita on käynnissä myös muualle.

– Minulla on kokemusta yrittäjyydestä, joten olen luonut aika paljon suhteita sekä kerännyt ymmärrystä siitä, miten tehokkaita toimitusketjuja pystytään luomaan. Henrik puolestaan pystyi luomaan teknologian palvelun ympärille.

Joonas Tapaninen Johannes Salmisaari ja Henrik Helenius.

Salmisaari kertoo, että yhteistyömahdollisuuksia on kartoitettu Suomen valtiojohdon ylätasoa myöten, mutta siellä asiat eivät ole hänen mukaansa edenneet toivottuun suuntaan.

– Alalla on niin epäeettisiä toimijoita kuin hintapelaamista, mikä liittyy myös Huoltovarmuuskeskuksen pieleen menneeseen kokonaisuuteen, jota jouduimme todistamaan läheltä. Me halusimme lähteä liikkeelle siitä, että kaikki tehdään vastuullisesti ja läpinäkyvästi.

Tämä tarkoittaa Salmisaaren mukaan sitä, että yhteistyökumppaneilta ja tavaratoimittajilta vaaditaan muun muassa kohtuullista hinnoittelua ja lupaus siitä, että asiakkaan tilaama tuote on sitä, mitä on luvattu.

Töitä yötä päivää

Ensimmäinen viikko hankkeen polkaisun jälkeen oli Salmisaaren mukaan hurja, sillä töitä tehtiin yötä päivää. Tällä hetkellä hanke työllistää jo kymmenen henkilöä, joista suurin osa on Salmisaarelle ja Heleniukselle tuttuja yrittäjätaustaisia nuoria. Salmisaaren ja Heleniuksen opinnot ovat Havaijilla ollessa jatkuneet etäopintoina.

Salmisaaren ajatuksissa ovat olleet poikkeuskevään aikana myös kotikonnut ja perhe Ruokolahdella. Suunnitelmissa on, että heti kun Suomeen matkustaminen on mahdollista, tekee hän visiitin kotipaikkakunnalle.

Apua koti-ikävään Salmisaari ja Helenius ovat onneksi saaneet Havaijin suomalaisyhteisöltä.

– Kun ensimmäinen meistä kertova lehtijuttu tuli ulos Suomessa, Havaijin suomalaiset ottivat yhteyttä ja meille leivottiin mustikkapiiras. En muista, milloin mustikkapiiras olisi maistunut niin hyvältä.