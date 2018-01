Kaupunki ja yliopisto terävöittävät yhteistyötään, Kimmo Jarva ehdottaa yliopistosta kertovaa maamerkkiä Lappeenrannan keskustaan: "Jokin tiedenurkkaus tai vastaava se voisi esimerkiksi olla" Lappeenrannan kaupunki ja teknillinen yliopisto tehostavat yhteistyötään muun muassa ilmastotavoitteiden edistämisessä, työllistymisessä sekä innovaatioiden pohjalta nousevassa yrittäjyydessä. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva suunnittelee, että Lappeenrannan keskustaan pystytettäisiin yliopistosta kertova maamerkki. Mika Strandén Lappeenrannan teknillinen yliopisto tervehtii tehostuvaa yhteistyötä kaupungin kanssa ilolla. Ilmastopääkaupungin imagoa halutaan viestittää selkeästi ja näyttävästi.

Lappeenrannan kaupunki ja teknillinen yliopisto tehostavat yhteistyötään muun muassa ilmastotavoitteiden edistämisessä, työllistymisessä sekä innovaatioiden pohjalta nousevassa yrittäjyydessä. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva suunnittelee, että Lappeenrannan keskustaan pystytettäisiin yliopistosta kertova maamerkki.

Maamerkki ei todennäköisesti olisi mikään patsas tai monumentti, vaan paikka jossa esiteltäisiin yliopiston toimintaa.

Kyllähän se ajatus on meillä ja yliopistollä, että vieläkin näkyvämmin yliopisto voisi olla esillä katukuvassa. — Kimmo Jarva

— Perusajatuksena se olisi joku juttu, joka esittelisi yliopiston tutkimustoimintaa. Yliopistomme on ratkomassa globaaleja ja merkittäviä, esimerkiksi fuusioituvaan energiaan liittyviä ongelmia, ja sellaiset olisi hienoa tuoda myös paikallisesti näkyville. Jokin tiedenurkkaus tai vastaava se voisi esimerkiksi olla.

Lappeenrannan keskustaan ideoidun maamerkin lisäksi Jarva toteaa, että yksi yhteistyömuoto olisi esitellä yliopiston keksintöjä kaupunkilaisille. Näin on toimittu aiemmin muun muassa Helsingissä.

Ylpeitä yliopistosta

Kaupungin uudistetussa strategiassa Jarvan mukaan halutaan viestittää, että Lappeenranta on yliopistokaupunki ja Suomen ilmastopääkaupunki.

— Kyllähän se ajatus on meillä ja yliopistollä, että vieläkin näkyvämmin yliopisto voisi olla esillä katukuvassa. Olen käynyt siellä tutustumiskäynneillä muun muassa kansanedustajien kanssa, ja ne ovat olleet erittäin vaikuttavia tilaisuuksia. Olemme ylpeitä siitä, että olemme yliopistokaupunki, ja sitä pitäisi pystyä paikallisestikin tuomaan esiin.

Yliopistolla yhteistyön tehostaminen otetaan ilolla vastaan.

— Yhteisillä, oikeilla teoilla Lappeenrannan houkuttelevuus kasvaa ja saamme tänne lisää osaajia, rehtori Juha-Matti Saksa toteaa.

Konkreettisesti mielikuvaa pyritään vahventamaan verkossa muun muassa luomalla kaupungin sivuille uusi laskeutumissivu, josta edetään joko kaupungin tai yliopiston verkkosivuille.

Kehitystyölle on määritelty kolme erillisohjelmaa, jotka kaikki nostavat yliopistoyhteistyötä esille. Sykettä ja säpinää –ohjelma korostaa muun muassa opiskelijatapahtumien sekä kansainvälisten konferenssien roolia. Kasvua ja osaamista –ohjelma tuo esille työllistymisen ja yliopiston innovaatioiden pohjalta nousevan yrittäjyyden, ja Puhdasta ja kestävää –ohjelma nostaa keskiöön ilmastotavoitteet, kiertotalouden sekä puhtaan veden merkityksen.

Lukioselvityksessä ei kyse kiinteistöistä

Jarva sanoo, että on tärkeää tehdä yliopisto tutuksi koululaisille jo mahdollisimman aikaisin, ja yhteistyö eri oppilaitosten kanssa halutaan aloittaa jo varhaiskasvatusvaiheessa.

— Luonnontieteiden ja matematiikan opiskelua arvostetaan ja niiden merkitystä tähdennetään myös lasten ja nuorten vanhemmille. Nyt käynnistetyn lukioselvityksen myötä katsotaan, josko joitakin opintoja voisi järjestää jatkossa yliopistokampuksen yhteydessä. Työ on alkumetreillään, ja sitä yhteistyötä on jo vähän käynnisteltykin.

Lukioselvityksessä ei ole kysymys Jarvan mukaan kiinteistöistä tai siitä, että keskustasta haluttaisiin vapauttaa kiinteistöistä tilaa samalla kun yliopiston tyhjät tilat täyttyisivät. Tärkeintä on varmistaa, että kaupungilla on toimiva yliopisto jatkossakin.

— Meillä on nyt kaksi lukiota, joilla molemmilla on hyvät tilat. Yliopiston näkökulmasta se tietysti varmasti olisi hyvä, että heidän tiloillaan olisi tehokas käyttö, mutta meillä se lähtee peruskoulutuksen ja yliopiston lähentämisestä toisiaan. Haluamme, että meillä on vahva yliopisto jatkossakin, eikä lähtökohta liity kiinteistöihin.

Yhteistyön käytännön toteuttamisessa strategiset kärjet on kytketty talousarvioon. Jarva sanoo, että muutokset näkyvät vaiheittain.

— Neljälle vuodelle on varattu 11 miljoonaa euroa kehittämisrahaa, ja nyt haetaan ideoita henkilöstöltä ja sidosryhmiltä, miten kehittämistyötä voidaan tehdä. Tällä valtuustokaudella on jo tiettyjä tavoitteita, ja monet toimenpiteet käynnistyvät heti, mutta niitä tulee näkymään myös hieman eriaikaisesti.

Osaaminen halutaan pitää kaupungissa

Yhteistyön avulla halutaan myös varmistaa, että yliopistolta valmistuvat voisivat työllistyä Lappeenrantaan nykyistä useammin. Monet elävät opiskelijavuotensa puhtaasti Skinnarilan alueella ja muuttavat kaupungista heti, kun opinnot sen mahdollistavat. Siihen kaupunki haluaa Jarvan mukaan tarttua ja aktivoittaa omaa otettaan.

Viime aikoina yliopistolta on ponnistanut monta menestyksekästä yritystä, jotka luovat kaupunkiin veroeuroja ja työpaikkoja.

— Kun opiskelijat saavat tilaisuuden jo opiskeluaikanaan tutustua yrittäjiin ja näyttää heille osaamistaan, valmistumisen jälkeinen rekrytointikynnys madaltuu. Haluamme, että opiskelijoiden hakumäärät yliopistoon kasvaisivat, he jalkautuisivat kaupunkiin ja viihtyisivät niin hyvin, että haluaisivat myös jäädä tänne opintojen jälkeen. Sitä varten pitäisi olla sopivia työpaikkoja.

Strategiassa on myös konkreettisia lukuja, joita tavoitellaan. Osaamispohjaisen yrittäjyyden kasvaessa syntyy uusia mahdollisuuksia.

— Greenreality-työpaikkoja pitäisi olla tavoitteen mukaan vuonna 2021 300 ja vuoteen 2033 mennessä 800. Yliopiston tekniikan alan yhtä opiskelupaikkaa kohti halutaan vuoteen 2021 hakijaa ja vuoteen 2033 mennessä 2,5 hakijaa.

Lappeenrantalaisten hyöty yhteistyömuotojen tehostamisessa liittyy kaupunginjohtajan mukaan siihen luontevaan kiertokulkuun, että monipuoliset opiskelumahdollisuudet synnyttävät osaamista, joka tuo työpaikkoja ja yritystoimintaa alueelle. Se taas kertautuu verotuloina ja kaupunkilaisille tuotettuina palveluina.

— Yliopistolla on vihreä näkökulma, jossa kestävä kehitys ja puhdas ympäristö korostuvat. Opiskelijat ja muutkin nuoret halutaan kaupunkikuvaan ideoimaan tapahtumia ja sitoutumaan kaupunkiin.

Uutista päivitetty 30.1. kello 14.39: lisätty Kimmo Jarvan kommentteja.