Eksoten alijäämä painuu tänä vuonna lähes seitsemään miljoonaan euroon — laboratoriopalveluiden myyntihyödyt eivät toteudu odotusten mukaisesti

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ennakoi, että sen taloudellinen tulos jää tänä vuonna pakkaselle noin 6,8 miljoonaa euroa.

Tämä käy ilmi Eksoten talouden seurantaraportista. Vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden tulos on 3,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Erityisen paljon alijäämäiseen tulokseen vaikuttavat kasvaneet henkilöstömenot. Henkilöstömenojen alijäämä oli noin kaksi miljoonaa euroa.

— Päivystykseen on ollut vaikea saada sopimuksemme mukaisesti Terveystalon lääkäreitä. Oman talon väki on paikannut näitä ja tehnyt ylitöitä. Taustalla on myös kertaluonteisia takautuvia palkankorotuksia, jotka liittyvät tehtävän vaativuudesta maksettaviin korvauksiin, kertoo Eksoten talousjohtaja Liisa Mänttäri.

Laboratoriokaupan hyöty jakautuu useammalle vuodelle

Eksote myi aiemmin tänä vuonna laboratorio- ja kuvantamistoimintonsa Huslabille.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan myyntihyötyjen piti kattaa vuodelle 2019 budjetoitu noin 7,9 miljoonan euron alijäämä kokonaan.

Näin ei Eksoten ennusteen mukaan tapahdu, vaan hyödyt jakautuvat useammalle vuodelle.

Ekosten loppuvuoden ennusteessa tälle vuodelle saatavat hyödyt ovat noin 3,7 miljoonaa euroa. Mänttärin mukaan hyötyjä liiketoiminnan luovutuksesta saadaan tulevina vuosina alempina palvelujen laskutushintoina.

Kunnissa odotetaan toimenpiteitä

Puolivuotisraporttiaan käsitellyt Eksoten hallitus merkitsi talouden seurantaraportin tiedokseen. Uusista keinoista alijäämien kattamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi hallitus ei kokouksessaan tehnyt päätöksiä.

Kunnissa talouskehityksen hillitsemistä on odoteltu jo pidempään. Talousjohtaja Liisa Mänttärin mukaan uusi toimitusjohtaja haluaa vielä tutustua paremmin tilanteeseen.

— On mahdollista, että elokuun lopulla on esillä jo jotain toimenpiteitä.

Talouden tasapainottamisen lisäksi Eksote valmistelee loppuvuoden aikana investointipäätöstä Armilan sairaalan toimintojen siirrosta keskussairaalan yhteyteen ja keskussairaalan tornien saneerausta vuodeosastoiksi.