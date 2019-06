"Oh my god, tämä biisi on hyvä" — Eteläkorealainen pop on korvamato kuin Despacito aikoinaan, katso video lappeenrantalaisen K-pop-ryhmän harjoituksista

K-pop-fanien määrä maailmalla on kasvanut massiivisesti. Eteläkorealainen pop on ilmiö, joka jyrää niin kansainvälisten radiokanavien soittolistoilla kuin muotinäytöksissä.

Tiedätkö jo mitä on K-pop? Eteläkorealainen popmusiikki on iskenyt lappeenrantalaisiin samalla tavalla kuin nuoriin ympäri maailmaa: rytinällä ja sosiaalisessa mediassa. K-popin menestykselle tärkeitä ovat musiikkivideot, joita katsotaan ja jaetaan esimerkiksi Youtubessa ja Instagramissa.

— Youtubessa tuli vastaan ehdotus yhden K-pop-ryhmän tanssiesityksestä. Hämmästyin, kuinka hienoja koreografiat olivat, sanoo K-popia tanssiva lappeenrantalainen Tiia Grén.



— Katsoin Instagramissa random-juttuja, kun tuli ehdotus K-pop-ryhmästä. Ajattelin, että oh my god, tämä biisi on hyvä, kertoo lappeenrantalainen Lara Lemmetti.



K-pop-fanien määrä maailmalla on kasvanut massiivisesti. Esimerkiksi hiljattain eteläkorealainen poikabändi BTS esiintyi loppuunmyydyllä Lontoon Wembley-stadionilla kahtena iltana.



Lappeenrannassakin eteläkorealaisen popmusiikin vaativia tanssikoreografioita harjoitellaan ainakin neljässä ryhmässä.



Niistä yksi, viime syksynä perustettu tanssiryhmä, harjoittelee viikoittain Lappeenrannan Me-talolla.