Etelä-Karjalan alueella on tehty tällä viikolla kolme rikosilmoitusta huijaussoitoista. Soittaja on esittäytynyt puhelimessa poliisiksi ja tiedustellut pankkitietoja, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Huijaussoittojen avulla on onnistuttu nostamaan soiton saaneiden ihmisten pankkitileiltä useita tuhansia euroa viime päivien aikana.

Soittajat ovat kertoneet esimerkiksi, että pankkikortti on kopioitu ja pyytäneet pankkitunnuksia, jotta pankkitili voitaisiin sulkea. Kun vastaaja on kertonut tunnuksensa, hänen tililtään on tehty luvattomia tilisiirtoja.

Huijaussoittoja on soitettu tyypillisesti iäkkäille ihmisille.

Älä kerro pankkitunnuksia tai korttitietoja ulkopuolisille

Poliisi, pankki tai viranomaiset eivät koskaan kysy pankkitunnuksia tai korttitietoja puhelimessa, sähköpostitse tai tekstiviestillä, poliisi muistuttaa. Verkkopankkitunnuksia tai korttitietoja ei pidä antaa ulkopuolisille.

Kesän aikana poliisi on kirjannut myös muutaman rikosilmoituksen tapauksista, joissa soittaja on esittäytynyt pankin virkailijaksi ja udellut pankkitietoja tilin sulkemista varten. Ihmiset ovat myös saaneet sähköposteihinsa huijausviestejä, joissa väitetään pankin lähettäneen sähköpostilinkin luottamuksellisen viestin lukemista varten. Kun linkkiä on klikannut, ruutuun on tullut pyyntö syöttää verkkopankkitunnukset.

Jos epäilee tulleensa huijatuksi, pankkikortti kannattaa sulkea pankin palvelussa ja tehdä rikosilmoitus poliisille.

Kyberturvallisuuskeskuksen neuvot nettihuijauksien välttämiseksi löytyvät täältä.