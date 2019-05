Kevätjuhlassa näytetään opittu ja siirretään kulttuuriperintöä

Perinteinen kevätjuhla oppilaiden esityksineen pitää pintansa Lappeenrannassa. Noin 400 oppilaan Myllymäen koulussa pidetään kaksi kevätjuhlaa, jotta mahdollisimman monen oppilaan vanhemmat mahtuvat katsomoon.

— Kevätjuhlat ovat aina olleet aika samanlaisia. Se on hyvä juttu, ettei muutu liikaa, Siiri Kopperi Myllymäen koulun 6D-luokalta sanoo.

Minna Mänttäri Myllymäen koulun kuudesluokkalaiset esittävät kevätjuhlassa Titanic-elokuvasta tutun My heart will go on -kappaleen.

Lauantain kevätjuhlassa kuudesluokkalaiset hyvästelevät Myllymäen koulun, sillä elokuussa he siirtyvät yläkouluun Kimpiseen.

— Meille annetaan ruusut ja meille lauletaan, Kopperi kertoo.

— Tulee uusi koulu ja uusi luokka, eikä ole enää ne samat vanhat jutut, Maija Saarela toteaa.

Kuudesluokkalaiset esiintyvät kevätjuhlassa myös itse. He esittävät My heart will go on -kappaleen elokuvasta Titanic. Parikymmentä oppilasta laulaa, parikymmentä soittaa nokkahuilua, ja osa oppilaista säestää pianolla, rummuilla ja bassolla.

— Nämä tytöt ovat olleet niin omatoimisia, että he ovat uhranneet omia välituntejaan harjoittelemiseen, kuudennen luokan opettaja Kaija Ylärakkola kertoo.

Opettajan työtahti kiihtyy ennen lomaa

Toukokuu on opettajille ja oppilaille kiireistä aikaa. Silti kevätjuhlaperinteestä ei haluta luopua. Valtaosassa peruskouluja järjestetään jonkinlainen kevätjuhla päivänä, jolloin oppilaille annetaan todistukset, Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) kehittämispäällikkö Jaakko Salo sanoo.

Kevätjuhlan järjestäminen on osa juhlaperinteen vaalimista ja opetussuunnitelmaa. Silloin oppilaat voivat myös näyttää, mitä ovat oppineet esimerkiksi musiikissa tai liikunnassa.

— Kevätjuhlalla on äärettömän pitkät perinteet. Tosi monien isovanhemmilla on muistoja koulun kevätjuhlasta, Myllymäen koulun rehtori Hanna-Maria Toivanen sanoo.

Kevätjuhlaperinteeseen kuuluu myös Suvivirsi. Yhden virren laulaminen ei Opetushallituksen vuonna 2014 tekemän linjauksen mukaan tee tilaisuudesta uskonnon harjoittamista, vaan se voi olla kulttuuriperinnön siirtämistä sukupolvelta toiselle.

Myllymäen koulun opettajat Kaija Ylärakkola ja Niina Hintsala kertovat, että aikatauluttaminen ja siinä pysyminen hillitsevät kiirettä. Oppilaiden arvioinnit saatiin pääosin valmiiksi viime viikolla ja nyt voidaan keskittyä kevätjuhlien harjoitteluun.

— Muilla työpaikoilla aletaan loman lähestyessä himmailemaan. Meillä tahti kiihtyy aina loppua kohti. Sitten se on kertarysäyksellä ohi, ja loma alkaa, Ylärakkola sanoo.

Huoltajan toivoivat lasten esityksiä

Lappeen koululla pidettiin useiden vuosien ajan kevätjuhla arki-iltana toiminnallisena juhlana, jossa lapset kiersivät huoltajiensa kanssa rasteja. Rasteilla oli erilaisia tehtäviä kuten saippuakuplien puhallusta tai liikuntatehtäviä, Lappeen koulun vararehtori Hannele Heikkilä kertoo.

Todistustenjakopäivä oli kuudesluokkalaisten juhla.

— Huomattiin, että tietyllä tavalla tuli kaksi juhlaa, kun ensin oli iltatapahtuma ja sitten kun kuitenkin kokoonnutaan saliin juhlimaan kuudesluokkalaisia, sali pitää laittaa ja koristella, Heikkilä toteaa.

Tulevana lauantaina Lappeen koululla pidetään ensimmäistä kertaa perinteinen kevätjuhla.

— Huoltajilta tuli toiveita, että he haluaisivat kevätjuhlan, jossa lapset esiintyvät, Heikkilä sanoo.

Kuudesluokkalaiset ovat kertoneet Heikkilälle pitävänsä tärkeänä sitä, että muu koulu muistaa heitä esimerkiksi ruusuin, kun he lähtevät yläkouluun.