Nyt on aika uudistua. Näin totesivat Lappeenrannan Kuoromiesten laulajat, kun perinteikäs lappeenrantalainen kuoro täytti huhtikuussa 35 vuotta.



Ensi alkuun päätettiin vähentää pönötystä: tummien pukujen sijaan kuoro veti ylleen rennot kukkapaidat ja farkut Lappeenrannan Upseerikerholla nähdyssä kevätesityksessä.

— Kun on mieskuoro, jonka keski-ikä on 77 vuotta, meiltä odotetaan tietynlaista tapaa tehdä asioita. Päätimme, että tällä kertaa teemme eri tavalla. Kaupungissa on kaksi muuta mieskuoroa, joilla on selkeästi oma linjansa. Me haluamme erottua siitä, kertoo kevätesityksen käsikirjoittaja Timo Mattila.



Niin kukkapaidat kuin laulut ja käsikirjoituskin saivat inspiraationsa naisten nimistä, äitienpäivästä ja rakkaudesta.

Laulava kurkku ei sammaloidu. - Timo Mattila

Johtaja saa ruusuja ja kuohuviiniä

Nainen on myös kuoron uudistumisen takana. Muutoksia alkoi tapahtua jo vuosi sitten, kun lähes 80-vuotiaiden miesten taiteelliseksi johtajaksi tuli nuorempi nainen, Nadja Härkönen.

— Porukka on fantastinen, ja sain miehiltä vihreää valoa uusille ideoilleni, Härkönen kiittelee.



Härkösen tiukassa ja vaativassa mutta lempeässä ohjauksessa mieskuorolaiset saavat ensimmäistä kertaa kotiläksyjä.



Soraääniä ei 16 laulajan joukosta ole kuulunut. Kuoro otti esimerkiksi kevätesityksen rajoja rikkovat ideat vastaan mielenkiinnolla. Yhteishenki on säilynyt hyvänä.

— Miehet voivat syystä olla ylpeitä, kun nainen johtaa, Mattila sanoo.



Herrasmiehet myös muistavat johtajaansa. Härkösen syntymäpäivänä laululuokassa odottivat ruusut ja kuohuviini.

— Jokainen harjoitus on minulle ihana kokemus. Vuosi sitten elämässäni tapahtui hyvin dramaattinen asia, ja näin paljon kärsimystä. Olin iloinen, että siinä tilanteessa tapasin nämä kuoron iloiset, yhteistyöhaluiset ihmiset, Härkönen sanoo.

Kuoromiesten albumi Kuoromiesten historiassa on ollut lukuisia hauskoja hetkiä ja tapahtumia. Kuvassa vuosijuhlakonsertin vieraita vuonna 1994.

Kuoron sisällä kaikki äänet ovat merkityksellisiä

Kuoron puheenjohtaja Matti Tuomikoski arvelee, että demokratia ja tasapuolisuus ovat syynä kuoron yhteisöllisyyteen.



Tuomikoskella on paljon perspektiiviä, sillä hän on laulanut eri kuoroissa 1960-luvun alusta, parikymppisestä nuorukaisesta asti.

— Aina jos me aiomme tehdä jotain radikaalia, otamme asian esiin koko kuoron läsnäollessa ja kysymme mielipidettä. Muutoksia ei hallinto päätä, vaan asioista puhutaan avoimesti ja rehellisesti.



Tuomikoski on yksi kuoron perustajajäsenistä ja tuntee kuoron historian.

Kuoromiesten riveissä on laulanut muun muassa lappeenrantalaisia lääkäreitä ja pankinjohtajia.

— Kuoromiehiä pidettiin aiemmin eliittikuorona, johon ei päässyt kuka hyvänsä laulamaan.



Sittemmin tiukka linja on loiventunut.

Laulu hoitaa

Harrastajat suhtautuvat kuorolauluun yhä intohimolla ja ylpeydellä.

Lähes 80-vuotiaat miehet haluavat kehittyä laulajina. Uuden johtajan myötä tekemiseen on tullut uutta puhtia ja kannustusta yhä parempiin suorituksiin.

— Kukaan ei saa laulaa omiansa, tai Nadja laittaa pelin poikki. Hän on hyvällä tavalla vaativa johtaja, Tuomikoski sanoo.



Laulajat uskovat kuorolaululla olevan merkittäviä terveyshyötyjä.

Härkönen muistuttaa, että musiikilla on tutkitusti hyvinvointia ja aivoja hellivä vaikutus.

— Kuorolaulajat eivät saa dementiaa. Laulava kurkku ei sammaloidu, Mattila kiteyttää.