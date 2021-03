Kuntavaalien siirto on tuomassa Lappeenrannassa usealle puolueelle tervetulleen jatkoajan ehdokashankintaan – Perussuomalaisille täydennysvaraa ei enää ole

MTV Uutiset julkaisi lauantaina haltuunsa saaman oikeusministeriön muistion yhteenvedon kuntavaalien siirrosta. Muistion linjausehdotuksen mukaan kuntavaalien siirto toteutetaan niin, että ehdokaslistat ja äänioikeusrekisteri kootaan uudelleen vaalilain mukaisessa aikataulussa.

Lisäksi ennakkoäänestysaikaa pidennetään, jotta turvalliset äänestysmahdollisuudet paranevat. Eduskuntapuolueiden puoluesihteereistä koostuva työryhmä käy tarkemman keskustelun siirron yksityiskohdista.

Eteläkarjalaiset kansanedustajat Jukka Kopra (kok.) ja Suna Kymäläinen (sd.) kertovat Etelä-Saimaalle, että ehdokaslistoja voidaan täydentää 4. toukokuuta asti. Uusi takaraja johtuu siitä, että puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää. Uusi vaalipäivä on 13. kesäkuuta.

Suostumuksensa ehdokkaaksi antaneiden henkilöiden nimiä ehdokaslistoilta ei kuitenkaan enää pois pyyhitä.

Ehdokaslistojen jättämisen takaraja on voimassa olevan lain mukaan tiistaina 9. maaliskuuta kello 16. Vaalien siirtämiseksi tarvitaan vielä lakimuutos, joka eduskunnan on hyväksyttävä. Lakimuutosta ei kuitenkaan ehditä hyväksyä ennen tiistaita, joten ehdokaslistat on jätettävä alkuperäisen aikataulun mukaan.

Perussuomalaiset pettyi vaalien siirtoon

Lappeenrannan keskustalaisten vaalipäällikkö Antti Vilkko otti tiedon kuntavaalien siirrosta lauantaina vastaan tyynesti.

– Vaikka tällainen iso juttu tapahtuikin, niin ainakin ehdokkaillamme on nyt enemmän aikaa esittäytyä äänestäjille, Vilkko sanoo.

Keskustan ehdokasasettelu on sujunut Lappeenrannassa hyvin. Listalla on tällä hetkellä 67 nimeä, yksi enemmän kuin edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten, Vilkko kertoo.

Perussuomalaisten listalla täydennysvaraa ei sen sijaan enää ole, sillä täysi 76 ehdokkaan lista on jo kasassa. Ehdokasasettelussa hankittu etumatka muihin puolueisiin on vaarassa ainakin kaventua kahden kuukauden jatkoajan johdosta.

– Ehdokasasettelumme on sujunut historiallisen hyvin. Olisi ollut oikeus ja kohtuus mennä alkuperäisillä listoilla, toteaa Lappeenrannan perussuomalaisten puheenjohtaja Kai Karhukorpi.

Luottamuspaikat jakoon kesken kesälomien?

Lappeenrannan kokoomuksen vaalipäällikkö Jarmo Ruti uskoo kuntavaalien siirron kääntyvän lopulta kokoomuksen eduksi.

– Meillä on nyt hyvä mahdollisuus haastaa hallituspuolueet. Inhottava asia on tietysti se, että olemme pistäneet aika paljon rahaa vaalikampanjointiin. Ihmisten nimet unohtuvat kuitenkin nopeasti, joten kustannukset tulevat nousemaan.

Vihreiden Etelä-Karjalan piirin puheenjohtaja Kimmo Klemola pitää mahdollisena, että puolue saa haalittua listalleen vielä kymmenisen uutta nimeä ennen toukokuun takarajaa. Tällä hetkellä vihreiden listoille on lähdössä Lappeenrannasta noin 30 ehdokasta.

Ongelmia uuden vaalipäivän ajankohta voi Klemolan mukaan tuottaa siksi, että vaalien jälkeen alkava luottamuspaikkojen jako on perinteisesti vienyt runsaasti aikaa. Jos uusi valtuusto aloittaa työskentelynsä elokuussa, väännetään luottamuspaikoista kesken kesälomakauden.