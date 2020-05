Finland, twelve points!

Ensi perjantaina 15. toukokuuta euroviisufani Aino Ahlgren aikoo elää uudelleen ne hetket keväältä 2006, kun monsterit Suomesta nappasivat euroviisuvoiton näytöstyyliin ylivoimaisella 292 pisteellä.

– Minulla on Lordin voittokisa dvd:llä, mutta siinä ei ole suomenkielistä selostusta. On mukava pitkästä aikaa nähdä pistelasku ja se kun Lordille lähtee niitä pisteitä tulemaan, Ahlgren kaavailee.

Yle lähettää loppuviikolla, jolloin euroviisujen olisi pitänyt olla, uusintoina kaikkiaan kolme vanhaa euroviisulähetystä: Kööpenhamiman kisan vuodelta 2014, voittoisan Ateenan kisan vuodelta 2006 sekä sitä seuranneet, ainoat Suomessa järjestetyt Euroviisut vuodelta 2007, jolloin Suomea edusti Hanna Pakarinen.

Sikermän huipentaa itse viisufinaalin tilalla nähtävä Europe Shine A Light -lähetys, josssa esitetään huippuhetket kaikista 41 kappaleesta, jotka piti nähdä tämän vuoden Euroviisuissa.

Kai Jäderholm Lordi räjäytti potin Euroviisuissa vuonna 2006. Hard Rock Hallelujah paitsi voitti Euroviisut, voitti ne myös murskaavan ylivoimaisesti 292 pisteellä. Voittoa juhlittiin Helsingin Kauppatorilla Suomen historian siihen asti suurimmassa kansanjuhlassa, poliisin mukaan yli 90 000 ihmisen voimin.

Kielten kirjo kiehtoi

Kotkalainen Ahlgren on ollut viisufani siitä lähtien, kun hän 8-vuotiaana vuonna 1996 katsoi viisuja ensi kerran. Kisat voitti tuolloin Irlanti – neljättä kertaa viiden vuoden sisällä kelttityylisellä Eimear Quinnin esittämällä laululla "The Voice".

– Se oli aika erikoinen ja jäi mieleen. En ollut ennen kuullut sellaista musiikkia.

Kahdeksanvuotiaalle kiehtovaa viisuissa oli tuolloin sekin, että kaikki lauloivat niissä vielä omilla kielillään.

– Oli mielenkiintoista kuulla musiikkia eri puolilta Eurooppaa. Ja kyllähän minun mielestäni kappaleetkin ovat olleet hyviä, ja myös esitykset ja lavashow´t. Kaikki se glitter ja glamour ja camp-henkisyys on aina iskenyt minuun.

Ahlgrenin perheellä oli tapana nauhoittaa viisut televisiosta VHS-kaseteille.

– Siltä sitten katsoin kisoja useita kertoja kesän aikana. Siitä se lähti, Ahlgren kertoo.

Aino Ahlgrenin kotialbumi Kaksi vuotta sitten Aino Ahlgren poseerasi viisuristeilyllä vuoden 1992 euroviisuvoittajan Linda Martinin kanssa. Tämä kevät ilman viisuja on tuntunut normaalia tyhjemmältä, Ahlgren sanoo. Viisufanius on tuonut hänen elämäänsä paljon hyviä ystäviä ja rikastuttanut sitä.

Virtuaalijorailu viisudiskossa piristi

2000-luvun puolella internet nosti Ahlgrenin viisufaniuden uudelle tasolle. Yle alkoi ylläpitää viisuaiheista keskustelufoorumia, ja syntyi kosketus muihin viisufaneihin. 2003 perustettiin Viisukuppila- foorumi, jolla keskustelu on edelleen vilkasta.

– Tosi paljon olen saanut viisufaneista läheisiäkin ystäviä, joiden kanssa viestitellään päivittäin.

Vaikka viisuja ei tänä keväänä järjestetä, foorumilla on ollut vilkasta. On kuunneltu, vertailtu ja kommentoitu vanhoja viisuja, ja kansainvälisen euroviisufaniklubi OGAE on järjestänyt epävirallisen äänestyksen tämän vuoden ehdokkaista.

Koska viisutapaamisia on peruttu, faniyhteisö Suomessa on tavannut toisiaan virtuaalisessa viisudiskossa.

– Facebookstriimauksen kautta jokainen kotonaan joraili ja kommentoi. Se oli kyllä tosi piristävää ja kivaa.

Seuraavaksi jännätään, toteutuvatko loppukesälle suunniteltu viisuristeily ja myöhemmin viisupikkujoulut.

Jari Asikainen Lordin Euroviisu-voitto poiki Suomeen mittavan määrän monsteriaiheista oheiskrääsää.

Helsinki vuonna 2007 sykähdytti

Paikan päällä viisufinaalissa Aino Ahlgren ei vielä koskaan ole ollut. Liput finaaliin ovat kalliita eivätkä kaikki kisakaupungit ole kiinnostaneet matkakohteina.

Lisäksi liput ovat niin kysyttyjä, että vaikka viisuklubilaisille Suomessakin on varattu lippukiintiö, kaikki eivät niitä aina saa.

– Monet matkustavat silti paikan päälle vain fiilistelemään.

Ahlgrenkin fiilisteli ja imi itseensä kisahuumaa Helsingissä vuonna 2007. Tuolloin hän seurasi myös semifinaalin ja finaalin kenraaliharjoitukset, hyvältä permantopaikalta läheltä lavaa. Katsomo oli täysi ja tunnelma tapissaan niissäkin.

– Se oli ihan sama show kuin finaalissakin, vain ilman pistelaskua. Muistan vieläkin, kun Bulgaria alkoi ensimmäisenä vetää kappalettaan, kuinka mietin, että vitsi, olenko oikeasti täällä katsomassa euroviisuartisteja. Tulishow´t ja pyrot olivat ihan kuin telkkarissakin. Se oli sykähdyttävä kokemus.

Cicciolinan puolesta olisi ketuttanut

Joskus vielä Ahlgren haluaisi ihan oikeaankin finaaliin. Nyt aikuisena viisuissa erottaa joskus myös tahatonta komiikkaa, mutta se kuuluu pakettiin.

– Joukossa on aina myös oikeasti hienoja biisejä ja sävellyksiä. Viisut ovat loistavaa viihdettä.

Ahlgrenin pettymystä viisujen peruuntumisesta liennyttää pari asiaa: Viisuehdokkaiden taso ei tänä vuonna hänestä ole hirveän hyvä. Myöskään Suomen edustuskappale, Aksel Kankaanrannan esittämä, maailmantuskainen Looking Back ei ollut Ahlgrenin lemppari.

– Minun suosikkini oli Erika Vikman ja Cicciolina. Siinä on kivaa kikkahenkisyyttä. Jos se olisi valittu Suomen edustajaksi, sitten peruutus olisi ketuttanut tosi paljon!

Yle Areenassa on nähtävissä 6.4. julkaistu Eurovision Diaries – Viisupäiväkirjat -dokumentti (yle.fi/viisupaivakirjat). Se on viisufanien itsensä kuvaama dokumentti elämästä ja lähes elämää suuremmasta harrastuksesta.

Ylen sivuilla osoitteessa www.yle.fi voi tutustua myös Suomen Euroviisuklubin puheenjohtaja Kati Wikströmin Ylelle laatimaan selviytymispakettiin viisupettymyksestä yli pääsemiseen.

Viisufanin lohduksi:

Tiistai 12.5.

Radio Suomi klo 18.02– 20.

Euroviisut 2020 – nämä jäivät kuulematta osa 1/2.

Torstai 14.5.

Yle TV2 ja Areena klo 19–20.30

Viisukevät 2020: Top 10. Kymmenen katsojien tämän vuoden viisuista äänestämää suosikkia. Äänestys ollut auki 8.5. alkaen osoitteessa yle.fi/euroviisut.

Klo 20.30

Eurovision laulukilpailu: Kööpenhamina 2014. Suomen edustaja Softengine sijoittui kappaleellaan Something Better finaalissa 11. sijalle ja sai omassa semifinaalissaan 3. eniten ääniä. Voiton vei Itävallan Conchita Wurst.

Radio Suomi klo klo 18.02–20

Euroviisut 2020 – nämä jäivät kuulematta, osa 2/2.

Perjantai 15.5.

Yle TV2 ja Areena klo 19–20.30

Viisukevät 2020: Suomalaisten lähettämiä viisutoiveita, joiden lähettäjät mukana lähetyksessä puhelimen välityksellä. Toiveita soitetaan myös Radio Suomen Euroviisu-toivekonsertti -ohjelmassa la 16.5.

Klo 20.30–23.30

Eurovision laulukilpailu: Ateena 2006. Lordin Hard Rock Hallelujah voitti vuoden 2006 Euroviisut.

Lauantai 16.5.

Yle TV2 ja Areena klo 18.05–18.30

Euroviisustudio 2020: Etkot. Virittäytymistä viisutunnelmaan.

18.30–21.45

Eurovision laulukilpailu: Helsinki 2007. Hanna Pakarinen edusti Suomea kappaleellaan Leave Me Alone, ja oli finaalissa sijalla 17.

21.45–22.00

Euroviisustudio 2020: Jatkot

22.00–00.00

Europe Shine A Light. Huippuhetket kaikista 41 kappaleesta, jotka piti nähdä tämän vuoden Euroviisuissa, mukana myös Aksel Kankaanrannan Looking Back.

Radio Suomi klo 19.07–21

Euroviisu-toivekonsertti.