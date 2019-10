Miksi Eksote ei voi jatkaa seitsemän ihmisen töihin vaikuttavaa sopimusta Laptuotteen kanssa? Etelä-Saimaa kysyi ulkopuoliselta asiantuntijalta, oliko peruste suorahankintasopimuksen purkamiseen oikea

"Hankintalaki tukee kilpailutusta, ja se on tässä määräävänä lakina, sanoo johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki sosiaali- ja terveysalan asiantuntijajärjestöstä, Hyvinvointiala Halista.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja Laptuotteen välisen suorahankintasopimuksen purkaminen on herättänyt paheksuntaa Lappeenrannassa.

Muun muassa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jyri Hänninen (kok.) on ollut huolissaan osatyökykyisten työpaikoista.

Eksote on irtisanonut suorahankintasopimuksen Laptuote-säätiön kanssa ja vedonnut siihen, että näin se saa sopimussalkkunsa lainmukaiseksi ja ajan tasalle.

Irtisanottu sopimus on turvannut tähän asti työsuhteen seitsemälle henkilölle Laptuotteen palveluksessa.

Nämä jäävät työttömiksi ensi vuoden alkupuolella. Sopimus katkeaa tämän vuoden lopussa.

Eksoten perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Tiina Kirmanen sanoo, etteivät määräaikainen suorahankintasopimus ja kilpailutettu puitesopimus voi olla yhtä aikaa voimassa saman palvelutuottajan kanssa.

— Se olisi vastoin hankintalain määräyksiä.

”Poikkeusehdot eivät näyttäisi täyttyvän”

Johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki sosiaali- ja terveysalan asiantuntijajärjestöstä Hyvinvointiala Halista huomauttaa, ettei hänkään näe perustetta kahdelle päällekkäiselle sopimukselle. Etelä-Saimaan haastatteli Närkkiä ulkopuolisena asiantuntijana.

— Hankintalaki tukee kilpailutusta, ja se on tässä määräävänä lakina. Suorahankinta on aina poikkeus suhteessa avoimeen kilpailutukseen ja mahdollinen vain tietyissä tapauksissa.

Hän jatkaa, että suorahankintaan voi turvautua esimerkiksi silloin, jos muita kilpailevia tarjouksia palvelun tuottamisesta ei ole jätetty.

—Poikkeusehdot eivät näyttäisi tässä tilanteessa täyttyvän.

Suorahankintasopimus on Aino Närkin mukaan kyseenalainen, jos se jatkuu vuosia.

Ajatuksena on, että siihen turvaudutaan aina vain lyhytaikaisesti, jos ja kun muuta ratkaisua ei ole.

Suorahankinnassa yritys ostaa palvelun suoraan toiselta yritykseltä.

Hankintalain mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden julkisten hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa.

Tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota palveluja tarjouskilpailuissa.

”Mahdollisuuksia kartoitetaan parhaillaan”

Työpaikkansa menettäviä ei ole Tiina Kirmasen mukaan tarkoitus jättää palveluiden ja tuen ulkopuolelle.

Seitsemästä henkilöstä kaksi kuuluu vammaispalveluiden asiakkaisiin ja näillä heillä on oikeus saada sitä kautta tukea ja apua.

On myös mahdollista, että kilpailutettua puitesopimusta laajennetaan koskemaan kyseiset kaksi henkilöä.

Viiden osatyökykyisen henkilön osalta ei ole näkyvissä suoraa reittiä jatkaa ainakaan uuteen työsuhteiseen työhön. Mahdollisuuksia kartoitetaan parhaillaan.

— Eksote palkkaa palkkatuen turvin pitkäaikaistyöttömiä työntekijöitä omiin yksikköihinsä. Se on normaalia työllistämistä.

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista.

Eksoten ja Laptuote-säätiön välille jää edelleen voimaan kilpailutettu puitesopimus, jonka turvin hieman yli 40 vammaista on mukana työtoiminnassa.

”Osatyökykyiselle erityinen sidos”

Vates-säätiön toimitusjohtaja Jaana Pakarinen muistuttaa, ettei normaalin työsuhteen irtisanomisesta voi moittia työnantajaa, jos yt-neuvottelut on käyty ja kaikki tehty lain mukaan.

Vates-säätiö edistää vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä. Säätiön taustayhteisöjä ovat useat potilas- ja vammaisjärjestöt.

Pakarisen mielestä työpaikan menetys tuntuu ikävältä, olipa työntekijä osaksi työkykyinen tai täysissä ruumiinvoimissaan.

— Osatyökykyiselle työpaikka on silti erityinen sidos yhteiskuntaan. Se saattaa merkitä koko elämää. Siellä muiden joukossa voi tuntea ehkä enemmän yhteisöllisyyttä.

— Ihminen voi tuntea itsensä tärkeäksi, kun on paikka minne mennä. Kun kyse on pitkäaikaisista työsuhteista, tilanne on vielä ikävämpi, Pakarinen pahoittelee.