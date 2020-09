Sovintoehdotuksen mukaan sivutoimiset palomiehet tulisivat saamaan 6 000–133 000 euroa per henkilö. Varallaoloriidassa on ollut mukana 26 kantajaa Joutsenon ja Luumäen palokunnista.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sivutoimisten palomiesten varallaoloriidassa on syntymässä ratkaisu ilman käräjäoikeutta. Sivutoimiset palomiehet ovat tehneet Lappeenrannan kaupungille sovintoehdotuksen asiassa, kaupunki tiedottaa.

Palomiesten ehdotuksessa Lappeenrannan kaupunki maksaisi kantajille peruspalkan 1.9.2010 – 31.8.2016 väliseltä ajalta, sunnuntai- ja ylityökorvaukset 1.1.2014 – 31.8.2016 väliseltä ajalta sekä koron edellä mainituille palkkaerille.

Edellä mainituista palkkaeristä vähennetään kantajille jo maksetut varallaolokorvaukset. Sovintoehdotus sisältää myös sen, että molemmat osapuolet pitävät kertyneet asianosais- ja oikeudenkäyntikulut vahinkonaan.

Sovintosopimuksessa ei oteta kantaa sopijapuolien osalta jutussa esitettyjen oikeudellisten argumenttien tulkintaan tai oikeellisuuteen.

Sivutoimiset palomiehet tulevat saamaan henkilöittäin 6 000–133 000 euroa

Käytännössä sovintoehdotus tarkoittaa sitä, että Lappeenrannan kaupunki tulisi maksamaan sivutoimisille palomiehille yhteensä noin 1,05 miljoonan euron suuruiset palkkasaatavat.

Korkoineen saatavien määrä on noin 1,55 miljoonaa euroa. Saatavien määrä vaihtelee henkilöittäin reilun 6 000 euron ja 133 000 euron välillä. Summat eivät sisällä henkilösivukuluja.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva esittää ensi maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle sovintoesityksen hyväksymistä oikeudenkäynnin päättämiseksi sekä asian sovinnolliseksi ja lopulliseksi ratkaisemiseksi.

Aikaisemmin oikeusteitse sivutoimiset palomiehet vaativat kaupungilta korkoineen yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa. Saatavat kohdistuvat vuosiin 2010–2016.

Varallaoloriidassa on ollut mukana 26 kantajaa Joutsenon ja Luumäen palokunnista, joista yksi on kuollut oikeusprosessin aikana. Tämän jälkeen saatavia on vaatinut vainajan kuolinpesä.

Näin asiaa on käsitelty

Palkkariitaa puitiin aluksi Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus katsoi helmikuussa 2018 ettei varallaoloa voida pitää työaikana.

Palomiehet valittivat tuomiosta hovioikeuteen joka kumosi keväällä 2019 käräjäoikeuden tuomion, sillä hovioikeuden mukaan varallaoloa on pidettävänä työaikana.

Lappeenrannan kaupunki haki korkeimmalta oikeudelta valituslupaa hovioikeuden tuomioon, mitä korkein oikeus ei myöntänyt. Hovioikeuden tuomion tultua lainvoimaiseksi on asian käsittely jatkunut Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa ennen sovintoehdotusta.

Suomessa on viime vuosina ollut vireillä useita varallaoloriidaksi kutsuttuja oikeusjuttuja. Juttujen taustalla on korkeimman oikeuden vuonna 2015 antama ennakkoratkaisu, jossa yksittäisen palomiehen suorittama varallaolo katsottiin jälkikäteen työajaksi.

Tästä syystä nykyisiä varallaolojärjestelyjä ei voida enää jatkaa, vaan ne korvataan uusilla malleilla.

Etelä-Karjalassa uuden mallin suunnittelu on jo aloitettu, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.