Lappeenrantalainen Anna Kärri kirkon nuorisotyönohjaajien liitton puheenjohtajaksi

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT uusi puheenjohtaja Anna Kärri on kotoisin Lappeenrannasta. Kyseessä on akavalainen ammattiliitto.

Valinnan teki KNT:n valtuusto keskiviikkona, ja kertoo siitä tiedotteella.

Kärri on koulutukseltaan sosionomi amk-kirkon nuorisotyönohjaaja ja työskentelee tällä hetkellä Netti-Saappaan vs. koordinaattorina Lasten ja nuorten keskuksessa.

Kärrillä on 15 vuoden työkokemus kasvatus- ja nuorisotyöstä. Hän on virkavapaalla Joutsenon seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta.

– Haluan jatkaa KNT:n kehittämistä vielä vahvemmin omaan jäsenistöään kuuntelevaksi avoimeksi järjestöksi, kertoo ajatuksistaan uusi puheenjohtaja tiedotteessa.

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT on kristillisen varhaiskasvatuksen ohjaajien ja kirkon nuorisotyönohjaajien ja alaa opiskelevien ammattiliitto. Liitto on akavalainen kirkon sektorin ammattijärjestö, joka hoitaa jäsenistönsä ammatillisen edunvalvonnan ja jäsenpalvelut oman toimistonsa kautta.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

Anna Kärri on liiton 18. puheenjohtaja. Hän on toiminut aikaisemmin KNT:n hallituksessa ja ollut yhden kauden varapuheenjohtajana. Kaksivuotinen kausi alkaa vuoden alussa, ja puheenjohtajuus on luottamustoiminen.